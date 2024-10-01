ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

▲新一代Fortuner將換上2.0升渦輪，淘汰2.8升柴油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代Fortuner將換上2.0升渦輪，淘汰2.8升柴油。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA正在開發的全新2.0升渦輪，有望受惠到下一代Fortuner、Hilux，透過新的汽油渦輪，來取代舊世代的柴油引擎，為大改款Fortuner、Hilux帶來更有亮點的競爭力！

▲新一代Fortuner將換上2.0升渦輪，淘汰2.8升柴油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代Fortuner、Hilux適逢大改款週期，將換上新平台與動力。

柴油引擎末日來臨，成為舊時代之下產物，TOYOTA日前證實正在開發中全新的2.0升渦輪，有望成為下一代Fortuner、Hilux救贖，這具2.0升渦輪不僅將適用旗下各級距車款，預期將有各種輸出版本，在下一代Fortuner、Hilux身上預期擁有200匹馬力。

TOYOTA Fortuner是東南亞相當暢銷的7人座休旅，與台灣Hilux有血緣濃厚的雙生車關係，這2款車型目前採用2.8升柴油渦輪，為了符合用車趨勢，海外有消息指出，TOYOTA全新開發的2.0升汽油渦輪，將成為下一代Fortuner、Hilux賣點。

▲新一代Fortuner將換上2.0升渦輪，淘汰2.8升柴油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新開發的2.0升渦輪引擎具備多種輸出版本。

事實上，TOYOTA全新這具2.0升渦輪潛力頗高，除了傳出將受惠給新一代Fortuner，也有望出現在即將復活回歸的MR2小跑車，將具備300匹馬力，甚至在其他車系上，還將有高輸出400匹、600匹馬力版本。

►85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAFortuner7人座休旅SUVTNGATacomaHilux

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

TOYOTA第2代C-HR日本現身2024-10-01

「大改款TOYOTA 7人座」將換2.0渦輪2024-10-01

KIA「小改款Sorento」試駕2024-09-30

「納智捷n7雙馬達大電池」來了2024-09-30

TOYOTA新MR2搭新2.0渦輪動力2024-09-30

BMW新一代M2預售375萬起2024-09-30

福特限定版Bronco升級越野套件2024-09-30

兩男半夜上山變車床族　睡VOLVO「XC40 Recharge」充飽電隔日再戰2024-09-30

特斯拉「全新入門休旅」進軍80萬級距2024-09-30

福特Mondeo全新1.5油電大陸開賣2024-09-30

熱門文章

「納智捷n7雙馬達大電池」來了2024-09-30

「大改款TOYOTA 7人座」將換2.0渦輪2024-10-01

TOYOTA新MR2搭新2.0渦輪動力2024-09-30

KIA「小改款Sorento」試駕2024-09-30

福特Mondeo全新1.5油電大陸開賣2024-09-30

特斯拉「全新入門休旅」進軍80萬級距2024-09-30

兩男半夜上山變車床族　睡VOLVO「XC40 Recharge」充飽電隔日再戰2024-09-30

TOYOTA第2代C-HR日本現身2024-10-01

「Mazda EZ-6」價格公開鎖定特斯拉2024-09-30

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出2024-09-16

相關新聞

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

福特限定版Bronco升級越野套件、迷彩塗裝　尋寶闖關才能當車主

福特限定版Bronco升級越野套件、迷彩塗裝　尋寶闖關才能當車主

「福特新Mondeo」大陸開賣！1.5油電可跑1千公里　折合新台幣67萬

「福特新Mondeo」大陸開賣！1.5油電可跑1千公里　折合新台幣67萬

讀者迴響

熱門文章

「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

TOYOTA「重生版MR2」傳搭新2.0升渦輪動力！日媒最新資訊曝

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

「福特新Mondeo」大陸開賣！1.5油電可跑1千公里　折合新台幣67萬

「福特新Mondeo」大陸開賣！1.5油電可跑1千公里　折合新台幣67萬

特斯拉「全新入門休旅」進軍80萬級距！續航力初估400km預計明年見

特斯拉「全新入門休旅」進軍80萬級距！續航力初估400km預計明年見

兩男半夜上山變車床族　幸好睡的是VOLVO「XC40 Recharge」充飽電隔日再戰

兩男半夜上山變車床族　幸好睡的是VOLVO「XC40 Recharge」充飽電隔日再戰

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366