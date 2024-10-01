「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

▲新一代Fortuner將換上2.0升渦輪，淘汰2.8升柴油。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA正在開發的全新2.0升渦輪，有望受惠到下一代Fortuner、Hilux，透過新的汽油渦輪，來取代舊世代的柴油引擎，為大改款Fortuner、Hilux帶來更有亮點的競爭力！

▲下一代Fortuner、Hilux適逢大改款週期，將換上新平台與動力。

柴油引擎末日來臨，成為舊時代之下產物，TOYOTA日前證實正在開發中全新的2.0升渦輪，有望成為下一代Fortuner、Hilux救贖，這具2.0升渦輪不僅將適用旗下各級距車款，預期將有各種輸出版本，在下一代Fortuner、Hilux身上預期擁有200匹馬力。

TOYOTA Fortuner是東南亞相當暢銷的7人座休旅，與台灣Hilux有血緣濃厚的雙生車關係，這2款車型目前採用2.8升柴油渦輪，為了符合用車趨勢，海外有消息指出，TOYOTA全新開發的2.0升汽油渦輪，將成為下一代Fortuner、Hilux賣點。

▲全新開發的2.0升渦輪引擎具備多種輸出版本。

事實上，TOYOTA全新這具2.0升渦輪潛力頗高，除了傳出將受惠給新一代Fortuner，也有望出現在即將復活回歸的MR2小跑車，將具備300匹馬力，甚至在其他車系上，還將有高輸出400匹、600匹馬力版本。