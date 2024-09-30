KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

▲KIA小改款Sorento體驗，此次試駕車為1.6升HEV汽油渦輪6人座車型，從配備差異上應屬於入門等級。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／南投報導

受到山陀兒颱風影響，KIA Sorento延到10／7上市，此次雖然是Sorento的中期改款，但升級內容可不少，動力上維持2.2升柴油與1.6升汽油渦輪油電，不過不同於改款前4驅車型僅柴油獨享，這次汽油車型也有了，使柴油、汽油分別都有前驅、4驅選擇，同時渦輪油電的綜效馬力、扭力與配備也一併提升，維持KIA過往小改款等同他牌大改款的優良傳統。

試駕車款：1.6升汽油HEV 6人座

▲新Sorento車尾變化較少，車頭則換上Star Map日行燈組、序列式方向燈，視覺設計朝EV9等新世代車款看齊。

新Sorento車長4,815mm、車寬1,900mm、車高1,700mm，軸距2,815mm，僅在車長增加5mm，但車頭視覺換上新世代設計，改採Star Map日行燈組、導入序列式方向燈，搭配LED頭燈與立體水箱護罩下，科技感、質感也與EV9電動休旅看齊。

▲新Sorento採Vertical LED晶曜頭燈、搭配立體水箱護罩、銀質飾板營造出豪華大器質感。



試駕車統一採19吋空力切削輪圈（配胎為馬牌PC6），不過正式販售時入門車型則是18吋；尾燈乍看下沒有變化，但燈組內部換上雙斜紋設計，若是等級較高的車型，在配備車內數位後視鏡下，後方第3煞車燈處也會有攝影鏡頭。總的來說，此次《ETtoday車雲》分配到的試駕車應屬於入門車型，初步判斷在配備差異上少了天窗、方向盤電動調整、BOSE音響（12支揚聲器）、Nappa真皮座椅（雙斜型菱格縫線）、雙前座一鍵仰躺、指紋辨識裝置等，詳細內容還需等正式發表後才知。

▲入門車型應為18吋輪圈，不過試駕車統一採19吋（配胎為馬牌PC6），尾燈內部圖案也採雙斜紋設計。



座艙方面則採12.3吋雙曲面數位儀表、12.3吋中控螢幕，並透過金屬飾板、64色環艙氣氛燈點綴，同時也有盲區顯影輔助、手機無線充電、一鍵切換數位面板（冷氣／影音）等，另外副駕座椅側邊的可調按鈕、第2排一鍵折疊設計，都讓座位空間調整、第3排進出更便利。

▲不同於改款前的8吋中控螢幕，新Sorento升級為雙12.3吋曲面螢幕。



▲試駕車相較其他車款少了方向盤電動調整、BOSE音響（12支揚聲器）、Nappa真皮座椅（雙斜型菱格縫線）、雙前座一鍵仰躺、指紋辨識裝置等，屬於入門版本。



▲中控台佈局透過金屬飾板鋪陳，座艙質感也有提升。



▲觸控面板可一鍵切換冷氣／影音操作。



▲雙前座座椅具有通風加熱功能，駕駛座也有2組記憶。



▲中控下方也有2具Type-C插頭與手機無線充電板。



▲在汽油版增添4驅選擇下，駕駛模式也包括Eco、Smart、Sport、Snow、Mug、Sand等選擇。

▲副駕側的可調按鈕，雙前座也有插孔、第2排車門處設有置杯架，在設計上也相當體貼。



▲第2排座椅肩膀處設有一鍵折疊設計，可迅速將第2排滑移前傾。



▲按下後可便利第3排進出。



▲第3排空間仍適合嬌小身型乘客，但第3排也有置杯架、冷氣出風口。



▲將第3排傾倒後行李廂底版平整。



新Sorento也具有複合式換檔撥片，當車輛在Eco、Smart模式下可提供動能回收3段調整+Auto自動等設定，若在Sport模式下則是進退檔操作，在設計邏輯上相當合理。安全性上，此次Sorento也強化側撞防護表現，在B柱及下方側樑的高強度鋼材比例從55.3%提升至56.9％；同時既有的Drive WiSE駕駛輔助系統也增添PCA停車防撞輔助、PDW停車車距警示系統、E-VMC車輛動態控制系統（渦輪油電車型），據官方表示，E-VMC可透過驅動馬達控制技術提升乘坐舒適性、輪胎抓地力與車輛閃避時的敏捷性。

▲此次Sorento也提升側撞防護，並透過E-VMC車輛動態控制系統提升車輛舒適性、抓地性。（圖／翻攝自KIA）



動力上，這具1.6升汽油渦輪油電在搭配6速自排下，具有綜效馬力235匹／37.4公斤米扭力，比改款前的230匹／35.7公斤米扭力提升了5匹／1.7公斤米扭力，這具汽油渦輪油電運轉表現不差，儘管能源局油耗尚未曝光，但以改款前平均油耗16.9km／L的表現來看，對這款6-7人座旗艦休旅帶來親民的排氣量稅賦與燃油經濟性。

▲這具1.6升汽油渦輪油電引擎在搭配6速自排下，具有綜效馬力235匹／37.4公斤米扭力，比改款前提升了5匹／1.7公斤米扭力。



實際開起來，新Sorento在既有優異體質上加分不少，原廠此次也透過優化懸吊、改良襯套、緩衝墊等措施，讓Sorento的乘坐感受更舒適。同時這具渦輪油電引擎雖然帳面數據提升不多，但在油電系統加持下起步靈活，不會有小心臟拖大車身的重拖感。

▲新Sorento起步順暢，不過相較於動力的微幅提升，新Sorento給予更多舒適性、座艙質感的升級感受。



此番Sorento中期改款，更多的是質感上的提升、以及更豐富的產品選擇，使喜愛戶外、有4輪驅動需求的買家不必再侷限於柴油車型，同時6人座、7人座的搭配以及豐富的升級內容，也讓Sorento更具吸引力，以改款前汽油HEV 7人座170.9萬、6人座174.9萬的定價來看，若Sorento汽油車型能維持在3-5萬元的漲幅內，依舊仍是超值進口休旅選擇。

▲在內裝質感、安全輔助升級下，新Sorento小改款仍誠意十足，加上汽油／柴油、前驅／4驅、6人座／7人座等豐富選擇，若售價僅小幅調漲，在進口休旅中仍極具吸引力。