福特「超霸氣F系列豪華皮卡車」美國開賣！標配6.8升＆7.3升V8動力

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 近日宣布推出 2025 F-Series Super Duty 車系，取消原有的 Limited 車型，但新增 Platinum Plus 車型和其它功能配備。F-250 車系的起價為 45,300 美元，而 F-350 車系的起價則為 46,595 美元，均較以往有所調漲。

▲Ford 宣布推出 2025 F-Series Super Duty 車系。

根據 Ford 官方指出，F-Series Super Duty 這類的豪華型貨卡受到消費者歡迎，因次原廠希望透過全新推出的 Platinum Plus 車型提升這項優勢，增加了含有明鍍鉻飾件的緞面水箱格柵以及專屬 Smoked Truffle 內裝色，後者的特點是座椅採用通風 Venetian皮革包覆搭配縫線設計，同時車內還配備了 7.2 kW Pro Power Onboard 系統，滿足戶外供電需求。

另外 Ford 也為了進一步車主擁車體驗，選擇 Platinum Plus 車型的車主獲得個人化禮物以及 Ford Pass 獎勵計劃中的 Blue Tier 身份。車主將擁有無限制的個人虛擬導覽解釋車輛功能、與產品專家進行一對一的對談，以及在擁有前 90 天內購買所有 Ford 原廠配件 20% 的折扣。

Platinum 車型在 2025 年式車型當中換上與車身顏色相同的車門把手，以及含有彩繪的黑色水箱護罩。車內部分採用全新 Black Onyx 內裝色，搭配 Platinum Blue 飾條點綴。而 Lariat 車型則是配備 ActiveX 內裝以及皮革包覆方向盤、深色私密玻璃和除霜功能的固定後窗。

動力部分，6.8L V8 引擎為 XL、XLT 和 Lariat 車型的標準配置，而 7.3L V8 瓦斯引擎則是 King Ranch 和 Platinum 的標準配備。至於 6.7L Power Stroke 柴油引擎仍然是所有車型的選配。所有引擎均搭配 10 速 TorqShift 自排變速箱。

F-Series Super Duty 車系在北美地區受到許多企業的推崇，其強大的載重能力以及豪華休旅車般的乘坐舒適度更是令許多車主念念不忘。包含 F-250 及 F-350 均提供有 XL、XLT、Lariat、King Ranch、Platinum 等 5 個車型等級，Platinum Plus 車型則為選配套件清單內，預計 2025 年第一季開始交車。