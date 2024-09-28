克萊斯勒「入門美式7人座MPV」回歸！2025年式Voyager登場

圖文／7Car 小七車觀點

現行世代 Pacifica 起初亮相於 2016 年，不過在 2020 年原廠為了進一步吸引預算型買家，讓闊別市場多年的 Voyager 車系回歸，取代 Pacifica 低階規格車型的定位。

▲2025 Chrysler Voyager 登場。

在外型部分，Chrysler Voyager 其實就是承襲 Pacifica 而來，整體差異性並不算太大，取消大多數的鍍鉻元素，僅配置 17 吋單色鋁圈、深色玻璃及鹵素頭燈等，改以較樸實的風格呈現。而這次原廠新推出的 2025 年式車型起價為 39,995 美元，相較於舊年式車型，換上更多標準配備功能，包含三區恆溫空調控制、第二排遮陽簾等，前方還升級搭載 10.1 吋觸控螢幕 (支援無線 Android Auto 和 Apple CarPlay) 和 7 吋數位儀表板，以及主動式巡航控制和倒車輔助系統、盲點偵測，駕駛座也新增 8 向電動調整功能。

其餘配置方面則還有電動側滑門、加熱前排座椅和方向盤，第二排和第三排座椅 Stow 'n Go 功能等，以一款在北美家用入門 MPV 的角度來說，整體機能已經相當滿足日常使用。

動力配置方面，Pacifica 雖有高階的 PHEV 動力可選擇，但是在 Voyager 僅配置Pentastar 3.6 升 V6 自然進氣汽油引擎搭配 948TE 9 速自排變速箱，最大馬力 287hp ，峰值扭力 355Nm。另外 Pacifica 車系編成亦有調整，僅提供Select、Limited 和 Pinnacle 三個車型等級，其中 Select 和 Pinnacle 可額外選配插電式混合動力系統。

Chrysler 在停產 300C 車系之後，Pacifica/Voyager 車系是 Chrysler 品牌目前仍在市場當中販售的車款，但隨著集團的電動化轉型，明年開始 Chrysler 將陸續推出新世代電動車，預計在 2028 年達到純電化的目標。