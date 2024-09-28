賓士「Level3自動駕駛系統」2025德國推出！邊開邊看電影沒問題

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日宣布，將在 2025 年時於德國正式推出升級版 DRIVE PILOT 自動駕駛系統，使此套 SAE Level 3 自動駕駛技術的支援車速達到 95km/h 之譜。

▲Mercedes-Benz 宣布將在 2025 年時於德國正式推出升級版 DRIVE PILOT 自動駕駛系統，使此套 SAE Level 3 自動駕駛技術的支援車速達到 95km/h 之譜。

目前 DRIVE PILOT 系統的最高支援車速為 60km/h，Mercedes-Benz 預計可在今年底前獲得德國聯邦汽車運輸管理局的核准，隨後於 2025 年初開始銷售搭載此功能的新車，選配的售價為 5,950 歐元起 (約合新台幣 211,696 元起)，而現有配備 DRIVE PILOT 系統的車輛，將可透過 OTA 的方式來免費更新。

▲Mercedes-Benz 預計可在今年底前獲得德國聯邦汽車運輸管理局的核准，隨後於 2025 年初開始銷售搭載此功能的新車，選配的售價為 5,950 歐元起 (約合新台幣 211,696 元起)，而現有配備 DRIVE PILOT 系統的車輛，將可透過 OTA 的方式來免費更新。

隨著 DRIVE PILOT 的支援速度提升，Mercedes-Benz 表示車主可在更多情境下啟動 Level 3 功能，特別是在高速公路右車道跟隨前車行駛時。此外，先前在車流密集或交通堵塞情況下使用的功能依舊可用。在條件允許時，駕駛可將操縱車輛的工作交給 DRIVE PILOT 系統處理，並利用時間進行其他活動，包括工作、上網、觀看影片，甚至可透過 RIDEVU 服務觀賞 Sony Pictures Entertainment 線上串流電影。

▲Mercedes-Benz 表示車主可在更多情境下啟動 Level 3 功能，特別是在高速公路右車道跟隨前車行駛時。此外，先前在車流密集或交通堵塞情況下使用的功能依舊可用。

為了確保運作時的安全性，DRIVE PILOT 採用冗餘系統架構，關鍵系統如轉向、煞車與車載電力系統都有備份，以應對系統故障。系統透過多重感測器，包括相機、雷達、超音波感測器與 LiDAR，實時感知車輛周遭環境。高精度定位系統則可將車輛位置精確至厘米，並透過多個衛星系統與詳細的高精地圖，達成具有安全性的特定條件下自動駕駛能力。

▲在條件允許時，駕駛可將操縱車輛的工作交給 DRIVE PILOT 系統處理，並利用時間進行其他活動，包括工作、上網、玩遊戲、觀看影片，甚至可透過 RIDEVU 服務觀賞 Sony Pictures Entertainment 線上串流電影。

Mercedes-Benz 期望接下來能將 DRIVE PILOT 的支援車速進一步提高至 130km/h，並延長 DRIVE PILOT 系統讓駕駛接手駕駛的時間，最終實現完全的自動駕駛。