【周焦點】福特新Kuga配備公開　BMW休旅現身　TOYOTA大改款新車預告

▲福特改款Kuga車型配備部分公開；新一代BMW X3現身台灣；國外新一代TOYOTA入門車預告。（圖／翻攝自各車廠）
記者徐煜展／綜合報導
即將邁入新車市場第4季，9月底陸續有不少重磅新車作最後籌備，福特Kuga展開媒體公辦試駕，釋出部分車型配備；台灣汎德今年新車重頭戲，新一代BMW X3於台北內湖被捕獲；國外TOYOTA釋出神秘新車預告，主角應該是大改款Vios！
▲小改款Kuga預計10月2日上市，全新Kuga Active搶眼。
台灣福特改款新Kuga誠意十足（連結），端出不少好料牛肉，目前已知會有全新的Kuga Active跨界車型，外觀、內裝更是有感進化，頭燈照明技術、引擎動力、Co-Pilot360輔助系統也一併升級，在國產中型休旅級距可說是科技最先進、配備最有誠意的產品。
▲新一代BMW X3來勢洶洶，要來與賓士GLC過招。
新一代BMW X3無預警於台北內湖被捕獲（連結），最快今年上市與賓士GLC對決，新一代BMW X3外觀、內裝動大刀換新，外型跑格動感，內裝更是光彩奪目，科技配備給好給滿，今年台灣汎德預計會有新一代1系列與X3導入計劃！
▲TOYOTA Sienta撞測成績出爐，獲得4顆星。
雖然TOYOTA Sienta即將停產，但仍然與9月參與TNCAP撞擊送測（連結），其數據成績也能提供未來2手市場參考，國產TOYOTA Sienta成績獲得4顆星水準，下一輪公布的將是Honda CR-V、特斯拉Model Y。
▲TOYOTA於菲律賓釋出新車預告，將於10月車展發表。
台灣舊款Vios還在賣（連結），國外菲律賓即將推出新一代，菲律賓近來釋出新車預告，預計於10月24日車展發表，新車身分應就是當地睽違已久的大改款Vios，終於要跟進泰規版本，不排除將有新油電規劃。
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