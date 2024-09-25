Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

▲影片來源：Honda



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）釋出全新第4代Passport預告，這款定位在CR-V與Pilot之間的5人座旗艦休旅，確定會在今年秋季亮相，除了保有3.5升V6引擎外，原廠也推出Trailsport越野版本，預計明年第一季就會上市。

▲Honda釋出新一代Passport預告，並增添Trailsport越野車型 。（圖／翻攝自Honda，以下同）



Honda稱新款Passport Trailsport是史上最適合冒險、功能最強悍的Honda休旅，原廠也經過各式越野測試，雖然尚未公布新車的越野三圍（接近角、通過角、離去角）等數據，但從預告中可看到搭配全地形輪胎，並具有涉水、泥地／沙地／礫石越野性能、以及陡坡緩降、斜坡輔助系統。

▲新Passport保留3.5升V6動力，並從9速自排升級為10速，油耗表現有所提升。



新Passport也是歷來外型最方正的一代，具有粗獷的視覺外型，車頭也有突出的Passport字樣、Trailsport銘牌、C型日行燈組；座艙內也會配置中控大螢幕，並保留實體按鍵。

動力上，新Passport維持3.5升V6引擎，不過原本的9速自排則升級為10速自排變速箱，最大馬力可能比現行款284匹還大、油耗表現也更好，同時Passport Trailsport也搭載第2代 i-VTM4 4輪驅動，具有扭矩分配導引系統，從原廠近期動作頻頻來看，預計很快就會對外亮相。