「新一代LEXUS ES」明年見！首搭家族全新設計與省油新油電

▲新一代LEXUS ES將在明年登場！外型將有大幅度變化。（預想圖／翻攝自《Carbizzy》）

記者徐煜展／綜合報導

日前海外LEXUS設計總監大方表示，將帶來前所未有的全新設計，加上LEXUS ES更陸續註冊不少商標車型，很明顯在為大改款ES鋪路，下一代LEXUS ES最快將在明年問世，並首度採用品牌最新家族語彙與最新油電技術！

▲LEXUS未來外型走向將參照LF-ZC、LF-ZL概念車，取代現有的紡錘水箱護罩。（圖／翻攝自LEXUS）

海外原廠近來表示，未來LEXUS家族走向將與現行款有很大不同，可能將取消象徵的紡錘水箱護罩，導入2023年的LF-ZC、LF-ZL風格，為品牌演繹未來走向，從新一代NX、RX、LM全新LBX問世後，目前旗下主力車型就剩ES尚未改款，以產品動向來看，下一代ES有望成為全新家族造型首搭車款！

更有海外媒體釋出最新ES預想圖，以LF-ZC、LF-ZL最新前衛設計，取代紡錘水箱護罩，透過凹凸有致的保桿線條，結合辨識度超高的箭矢頭燈組，讓預想圖新世代ES，展現更強的視覺力量感，顏值帥氣較過去提升不少！

▲下一代LEXUS ES有望出現全新電動版。

日前LEXUS ES大動作註冊車型資訊，ES350h、ES300e、ES500e等多款新車型接連曝光，明顯在為大改款作準備，以命名邏輯來看，ES350h為油電動力，而ES300e、ES500e則應屬於EV電動車，大改款ES不排除以ES300e、ES500e進軍電動房車市場。