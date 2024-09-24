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福斯「下一代T-Roc」測試曝、預約2026年上市　敞篷版將走入歷史

▲T-Roc 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯T-Roc自2017年上市、2021年小改款，近日也被外媒捕捉到下一代車型的測試身影，圖為現行款T-Roc 。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）小型跨界休旅T-Roc全球暢銷，現行款自2017年上市、並在2021年進行小改款，似乎也該是為了下一代車型做準備。最近外媒就捕捉到新一代T-Roc測試車，並且一旁還有更猛爆的T-Roc R隨行，預料新車有望在明年亮相、並以2026年式車型販售。

福斯不久前才慶祝T-Roc上市7周年，這款跨界休旅更是去年歐洲市場銷售第3名，重要性不言而喻。間諜照中可看到白車是新一代車型，黑車則是現行款T-Roc R，測試車還特別用膠帶偽裝成現行款，讓保桿、進氣壩以假亂真。

▲福斯T-Roc測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲福斯T-Roc測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲外媒捕捉的間諜照中，白車是新一代車型，黑車則是現行款T-Roc R，預料下一代T-Roc將在2026年上市 。（圖／翻攝自Carscoops）

不過考量到新款Tiguan、Golf的設計，預料新一代T-Roc也會有類似的水平格柵造型，並且在兩側也有導流飾板；測試車車尾也充滿肌肉感，並且換上細長型尾燈，與品牌新世代車款設計語彙看齊。

考慮到T-Roc與Golf共用大部分零件，因此新一代T-Roc也可能與8.5代Golf採相同動力，包括1.5升TSI汽油渦輪引擎（115匹、150匹）、2.0升TDI柴油引擎（113匹、148匹），並具有48V輕油電系統。

至於T-Roc R也會同樣搭載2.0升TSI渦輪引擎、4Motion 4輪驅動配置，並與新Golf R同樣來到338匹馬力；不過可確定的是，T-Roc Convertible敞篷車型則會停產走入歷史。

▲福斯T-Roc Cabrio 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯T-Roc Cabrio 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲下一代T-Roc將同樣具有T-Roc R性能車型，不過T-Roc Cabrio敞篷版本則會走入歷史 。（圖／翻攝自Volkswagen）

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