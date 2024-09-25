ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

▲新一代Nissan Elgrand日本被捕獲！預計明年上市對決TOYOTA阿法。（圖／翻攝自《Creative Trend》）

▲新一代Nissan Elgrand日本被捕獲！預計明年上市對決TOYOTA阿法。（圖／翻攝自《Creative Trend》）

記者徐煜展／綜合報導

傳聞已久的新一代Nissan Elgrand終於在日本現身了！此次可是睽違14年之久的大改款，將補上關鍵的全新油電，要來與TOYOTA Alphard競爭豪華MPV戰場！

▲新一代Nissan Elgrand日本被捕獲！預計明年上市對決TOYOTA阿法。（圖／翻攝自《Creative Trend》）

▲Nissan Elgrand定位比Serena更高，擁有更寬敞的舒適格局。此為現行款。（圖／翻攝自Nissan）

Nissan Elgrand是旗下旗艦的MPV代表，最大可容納3排8人座配置，現行款第3代於2010年推出，如今等了10多年之久終於有大改款進一步消息，日本近來終於捕捉到新一代Nissan Elgrand測試車。

雖然測試車仍以現行款車殼作測試，但從一些細節處已經透露不少重點資訊，其中後方特別突出的油箱蓋，被外界認為應是充電孔設計，新一代Nissan Elgrand將採用集團最新的PHEV插電式油電，來與TOYOTA Alphard一決高下。

▲新一代Nissan Elgrand日本被捕獲！預計明年上市對決TOYOTA阿法。（圖／翻攝自《Creative Trend》）

▲HONDA、Nissan、三菱日前宣布合作結盟，將受惠於新一代Nissan Elgrand開發。

事實上，日本日前已傳出Nissan正在開發不同於e-Power油電的全新PHEV技術，未來將應用在X-Trail、Elgrand等車款上，為新能源市場帶來更多選擇，而新一代Nissan Elgrand日本也有消息表示，將與HONDA Odyssey合作開發，未來兩車有望成為血緣濃厚的親戚關係。

►85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanElgrandMPV大改款7人座TOYOTAAlphard

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「新一代BMW X3」台灣現身抓到了2024-09-25

「新一代LEXUS ES」明年見2024-09-25

新一代「Nissan 7人座MPV」現身2024-09-25

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣2024-09-25

台灣Hyundai全新休旅恐延後上市2024-09-25

極氪中型電動休旅車7X大陸上市2024-09-24

瑪莎拉蒂新敞篷跑車9／26在台上市2024-09-24

Honda新年式X-ADV跨界重機升級2024-09-24

福斯「下一代T-Roc」測試2024-09-24

TOYOTA Sienta拿4顆星2024-09-24

熱門文章

新一代「Nissan 7人座MPV」現身2024-09-25

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出2024-09-16

極氪中型電動休旅車7X大陸上市2024-09-24

台灣Hyundai全新休旅恐延後上市2024-09-25

「TOYOTA大改款入門小車」10月見！2024-09-24

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣2024-09-25

瑪莎拉蒂新敞篷跑車9／26在台上市2024-09-24

台灣福特改款新Kuga 3車型售價曝光2024-09-21

「TOYOTA第2代油電休旅」跑106公里不吃油2024-09-18

「新一代LEXUS ES」明年見2024-09-25

相關新聞

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣！增加入門款折合新台幣86萬

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣！增加入門款折合新台幣86萬

TOYOTA Sienta「TNCAP撞測拿4顆星」！下一輪是CR-V、Model Y

TOYOTA Sienta「TNCAP撞測拿4顆星」！下一輪是CR-V、Model Y

「TOYOTA大改款入門小車預告」！有望搭最新油電油耗上看30km／L

「TOYOTA大改款入門小車預告」！有望搭最新油電油耗上看30km／L

TOYOTA「最強Corolla」賽道測試曝？大尾翼、有望搭BMW引擎

TOYOTA「最強Corolla」賽道測試曝？大尾翼、有望搭BMW引擎

30萬有找！「Nissan入門改款新休旅」10月印度上市　1.0升雙動力可選

30萬有找！「Nissan入門改款新休旅」10月印度上市　1.0升雙動力可選

讀者迴響

熱門文章

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

極氪「中型電動休旅車7X」大陸上市！約新台幣105萬起接單破6000張

極氪「中型電動休旅車7X」大陸上市！約新台幣105萬起接單破6000張

台灣「Hyundai全新跨界休旅」恐延後上市！Custin新動力需待小改款

台灣「Hyundai全新跨界休旅」恐延後上市！Custin新動力需待小改款

「TOYOTA大改款入門小車預告」！有望搭最新油電油耗上看30km／L

「TOYOTA大改款入門小車預告」！有望搭最新油電油耗上看30km／L

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣！增加入門款折合新台幣86萬

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣！增加入門款折合新台幣86萬

瑪莎拉蒂「最新敞篷跑車GranCabrio」預告9／26台灣發表

瑪莎拉蒂「最新敞篷跑車GranCabrio」預告9／26台灣發表

新跨界117.9萬！台灣「福特改款新Kuga」3車型1.5、2.0渦輪售價曝光

新跨界117.9萬！台灣「福特改款新Kuga」3車型1.5、2.0渦輪售價曝光

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366