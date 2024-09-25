新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

▲新一代Nissan Elgrand日本被捕獲！預計明年上市對決TOYOTA阿法。（圖／翻攝自《Creative Trend》）

記者徐煜展／綜合報導

傳聞已久的新一代Nissan Elgrand終於在日本現身了！此次可是睽違14年之久的大改款，將補上關鍵的全新油電，要來與TOYOTA Alphard競爭豪華MPV戰場！

▲Nissan Elgrand定位比Serena更高，擁有更寬敞的舒適格局。此為現行款。（圖／翻攝自Nissan）

Nissan Elgrand是旗下旗艦的MPV代表，最大可容納3排8人座配置，現行款第3代於2010年推出，如今等了10多年之久終於有大改款進一步消息，日本近來終於捕捉到新一代Nissan Elgrand測試車。

雖然測試車仍以現行款車殼作測試，但從一些細節處已經透露不少重點資訊，其中後方特別突出的油箱蓋，被外界認為應是充電孔設計，新一代Nissan Elgrand將採用集團最新的PHEV插電式油電，來與TOYOTA Alphard一決高下。

▲HONDA、Nissan、三菱日前宣布合作結盟，將受惠於新一代Nissan Elgrand開發。

事實上，日本日前已傳出Nissan正在開發不同於e-Power油電的全新PHEV技術，未來將應用在X-Trail、Elgrand等車款上，為新能源市場帶來更多選擇，而新一代Nissan Elgrand日本也有消息表示，將與HONDA Odyssey合作開發，未來兩車有望成為血緣濃厚的親戚關係。