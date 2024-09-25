「TOYOTA Prius新年式」日本開賣！增加入門款折合新台幣86萬

▲日本新年式TOYOTA Prius開賣！預計10月1日上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有在賣的新一代TOYOTA Prius，日本即將在10月1日推出新年式，近來已在官網宣傳籌備中，日規新年式TOYOTA Prius整體來說變動不大，最大重點新增入門款選項，折合新台幣僅要86萬！

▲G版新入門款採用大量的塑料件，降低入手門檻。

台灣於去年導入的第5代TOYOTA Prius，以2.0升PHEV作為主打，售價129.5、137.5萬，並未引進日規另有的1.8、2.0升油電。而近來日本TOYOTA Prius進一步加大銷售力道，推出「G」版新入門款，開價390萬日圓，折合新台幣86萬。

新入門款TOYOTA Prius對比高規車型，入門款於外觀採用較多的塑料件，原本前保桿的鋼琴黑烤漆，改成塑料件後，雖然質感打上一些折扣，不過採用19吋雙色鋁圈稍微彌補氣勢上的不足。

▲車內取消大量舒適配備，一切以簡單務實為主。

車尾後保桿黑色烤漆同樣改為塑料件，車艙配備訴求務實為主，取消360度環景、無線手機充電、方向盤加熱、感應式雨刷、前座隔音玻璃等，並把皮質座椅改成布料材質，其他中控設計鋪陳維持原來配置。

日規新年式TOYOTA Prius提供1.8升、2.0升油電與2.0升PHEV三種配置，目前已在官網釋出G版新入門款資訊，其他車型將在10月1日正式公開。