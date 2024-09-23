30萬有找！「Nissan入門改款新休旅」10月印度上市　1.0升雙動力可選

▲小改款Nissan Magnite印度預計10月上市。此為現行款。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

主打經濟又實惠的Nissan Magnite入門休旅，近來確定發表時程，將在10月4日於印度推出小改款，預計採1.0升自然進氣、渦輪雙動力配置，而重點的開價上，將維持不到折合新台幣30萬有找的親民售價！

▲Nissan Magnite進行最後測試，小改款將維持雙動力配置。（圖／翻攝自《motoroctane》）

近來印度再度捕獲到Nissan Magnite休旅測試車，正在為上市作最後暖身籌備，預計10月4日上市，讓不少台灣車迷羨慕的Nissan Magnite，在印度市場頗有人氣，其共有1.0升自然進氣、1.0升渦輪等配置，分別具有71匹、99匹馬力，售價約在折合新台幣24～33萬左右。

▲尺碼比台灣Kicks更小，主打入門首購族。

Nissan Magnite主要於印度、南非市場販售，尺碼僅有3,994x1,785x1,572mm、軸距2,500mm，比起台灣熟悉的Kicks小一些，小改款Nissan Magnite從測試車來看，將針對車頭水箱護罩、頭尾燈進行小修飾，讓Nissan Magnite展現更活潑的年輕動感。

現行款車艙採用流行的8吋多媒體螢幕，能支援Apple CarPlay、Android Auto手機連結，並搭載360度環景攝影、Keyless免鑰匙等，以入門休旅定位來說，Nissan Magnite一點都不陽春，小改款預計針對細節、用料作升級提升戰力。