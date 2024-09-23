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「Mazda 6」房車停產下架、接班人歐洲現身測試！將採用雙動力配置

▲日本Mazda 6官網下架停售，而後繼車款也在歐洲曝光測試。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本Mazda 6官網下架停售，而後繼車款也在歐洲曝光測試。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

立下不少功勞經典的Mazda 6房車，日本官網已經正式下架，宣告結束22年的歷史，雖然Mazda 6將陸續告別其他市場，不過後繼接班人已經開始在歐洲現身測試，為進軍海外市場作準備！

▲日本Mazda 6官網下架停售，而後繼車款也在歐洲曝光測試。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本Mazda 6官網下架停售，而後繼車款也在歐洲曝光測試。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda EZ-6能適應各種新能源動力。

隨著日本正式停售Mazda 6，台灣、其他海外市場壽命也間接代表開始倒數，雖然Mazda 6將離開車壇令人惋惜，但後繼接班人EZ-6將補上Mazda 6戰略位置，繼續奮戰房車市場。

▲日本Mazda 6官網下架停售，而後繼車款也在歐洲曝光測試。（圖／翻攝自Mazda）

▲歐洲捕獲到EZ-6測試車，將以Mazda 6e命名販售。（圖／翻攝自《Carscoops》）

今年4月大陸首發的EZ-6全新旗艦房車，演繹未來Mazda技術走向，該車不僅採用豪華、搶眼的視覺外觀，在全新平台加持下，能適應增程、EV純電等各種動力，大陸預計於9月底開啟預售，而歐洲近來也驚喜捕捉到測試車，將以Mazda 6e命名販售。

參考大陸市場規格，全新EZ-6採用REEV增程、電動兩種規格，增程版採用1.5升引擎搭配電動馬達，CLTC續航力能達到1,301公里，而採用電動的EZ-6 BEV則具備600公里續航力。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電Mazda 6房車EZ-6

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