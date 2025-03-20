「賓士入門掀背」即將停產不賣了！銷售28年A-Class沒有下一代

▲賓士高層確定A-Class沒有下一代！入門掀背出現大空缺。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

新一代賓士CLA日前海外剛發表，不過卻有遺憾的壞消息，過去CLA、A-Class、B-Class共享的NGCC小車平台，隨著新一代CLA轉型問世，品牌高層確認NGCC家族落幕，且未來A-Class也不會有下一代！

▲賓士A-Class從1997年誕生，最早是小型MPV。後續衍伸出掀背、4門房車。

賓士A-Class、BMW 1系列、Audi A3同屬德系豪華入門掀背三劍客，隨著賓士A-Class即將退出市場，僅剩BMW、Audi可選，從1997年問世的A-Class，最早從小型MPV，演變至市場流行掀背，但品牌高層希望未來將車系精簡，而A-Class就是新策略下的犧牲者。

原廠高層另表示，從小型車的級距，計劃把7款縮減成4款，保留CLA、GLA、GLB、以及縮小版的G-Class，而A-Class掀背、A-Class房車、B-Class即將陸續淘汰。

▲經典的AMG A45、A35也都將成為絕響。

隨著A-Class即將下台一鞠躬，經典性能車AMG A45、AMG A35也將成為性能鋼砲迷的遺憾，未來賓士將把資源投注在電動車開發上，以及把火力集中在市場熱衷的休旅陣容。