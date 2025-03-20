「改款MG4休旅」突襲亮相！少了特色跑格味　台灣短期內無緣導入

▲MG4突襲在官方微博亮相，官方表示作為2025年第1款全球戰略車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

全新改款的MG4才剛在大陸工信部曝光，官方隨即在3月20日微博社群公開小改款MG4，目前僅公開MG4外觀廬山真面目，內裝、動力規格則會在稍晚陸續揭露，大陸最快預計第2季上市，緊接著歐洲等其他市場跟進。

台灣市場MG4仍處於預接單狀態，加上新一代HS、ZS台灣原廠都尚未表態導入規劃，台灣想要看到最新的改款MG4，短期內應是無緣。

▲新MG4變得圓潤、和諧，多了點都會時尚，少了過去的性能兇悍。

改款MG4相較過去張牙舞爪的侵略形象，小改款變得收斂、精緻不少，雖然少了很多象徵性特色的設計，不過導入不少致敬Cyberster雙門跑車元素，也算為視覺帶來不少看點。

兩側頭燈採L型全新造型，保桿線條柔和，而後方的光雕尾燈取消，導入類似Cyberster雙門跑車箭頭型LED尾燈，並搭配全新造型的鋁圈，不過未來仍不排除會有更強調跑格Xpower運動款會現身。

▲內裝、續航力尚未公開。

新MG4尺碼變化不大，分別為4,395x1,842x1,551mm、軸距2,750mm，目前僅知有單馬達的磷酸鐵鋰電池組，輸出為160匹馬力。官方表示，將在今年於大陸、歐洲等地上市，至於台灣市場上，目前MG4仍因零件自製率問題，還處在預售階段。