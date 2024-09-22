BMW福特Honda三強攜手「成立合資公司」！助電動車主節省充電成本

圖文／7Car 小七車觀點

由 BMW、Ford 及 Honda 共同成立的合資公司 ChargeScape 日前正式啟動，並宣佈首任執行長及技術長的人選。ChargeScape 是一個軟體平台，冀望將電動車與電網進行整合，來提升電網的穩定性，並幫助車主節省充電成本。

▲由 BMW、Ford 及 Honda 共同成立的合資公司 ChargeScape 日前正式啟動。

ChargeScape 的首任執行長由擁有 15 年能源與氣候領域經驗的 Joseph Vellone 出任，曾參與軟體新創公司 ev.energy 的設立，並推動該公司在北美的業務，拓展至與超過 10 家公共事業公司及 150,000 輛電動車的合作。

▲ChargeScape 是一個軟體平台，冀望將電動車與電網進行整合，來提升電網的穩定性，並幫助車主節省充電成本。

而首任技術長則由擁有超過 15 年技術領導經驗，曾任職於 Amazon、OATI 等科技公司高階主管，並專精於雲端架構、人工智慧、機器學習、數據工程及產品開發的 Kalidindi Raju 出任。Kalidindi Raju 表示，儘管車輛與電網整合市場競爭激烈，但 ChargeScape 與全球最大的汽車製造商合作，計畫充分利用優勢來使電動車充電能在安全及可靠的原則下最佳化。

ChargeScape 與包括 Duke Energy、Xcel Energy 及 Eversource Energy 等能源公司合作，發展出無線連接電動車的技術，並可依據即時電網狀況來調整電力流向，再透過 V1G 智慧充電技術來在電網壓力過大時降低充電需求，甚至可在必要時透過 V2G 技術將電能反向傳輸回電網中，車主有機會獲取費用獎勵，同時確保電動車可在指定時間內完成充電。