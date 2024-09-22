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Audi「RS e-tron電動轎跑性能版」歐洲開放訂購！925匹成品牌最強

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 6 月稍早，Volkswagen 集團旗下德國豪華品牌 Audi 針對旗下電動性能轎跑 e-tron GT 推出高性能輸出版 - RS e-tron GT Performance 車型後，近日終將正式登陸歐洲市場。Audi Europe 近日 (09/17) 於歐洲官方網站宣布 RS e-tron GT Performance 於歐洲市場正式開放訂購，在動力上相較標準 RS e-tron GT 車型硬生生提升至 925PS 的境界，堪稱是 Audi RS 史上性能輸出最強勁的量產車型，其歐洲市場正式建議售價為 160,500 歐元起(折合新臺幣約 572 萬元起)。

外觀部分，RS e-tron GT Performance 搭載全新的空力套件，車頭兩側配備比 RS e-tron GT 還要更大的進氣口造型，並加入導流翼片設計，中央氣壩下方也配備了梯形進氣口，能供給煞車和輪胎充足的冷卻。

車身側面部分，換上全新的燻黑式五幅造型輪圈，外觀則加入低風阻造型，並輔以銀色飾條點綴，營造出更加前衛的視覺感受；RS e-tron GT Performance 搭載黑色後後視鏡外蓋，可進一步提升運動感受。車尾則是針對後保險桿造型的空氣分流器造型進行調整，看起來更有戰鬥感。

在動力數據方面，Audi RS e-tron GT Performance 同樣維持雙電動馬達系統，綜效輸出達到 925 匹之譜，成為 Audi 目前動力性能最強、速度最快的量產車型，僅需 2.5 秒即可完成 0-100km/h 加速。為了對應更強勁的動力輸出，原廠還為其的電池組進行升級，首先在重量方面減輕約 9.1 公斤，容量增加至 91kWh 或 98.6kWh，支援 320kW 的快速充電，最快可在 18 分鐘內從 10% 充至 80%，約可在 10 分鐘，補充 280 公里左右的續航里程。而 RS e-tron GT Performance 的輕量化設計不光在電池組部分，馬達重量相比以往也減輕了約 10 公斤。底盤部分則標準搭載雙腔氣壓懸吊，底盤可在幾秒鐘內降低 7.62 公分，並還提供 GT Performance 專屬的賽道用性能模式。

國內市場方面，現行款 Audi e-tron GT 車系是甫於 2021 年 11 月正式在台推出，而海外所見之中期改款車型目前則尚未導入販售。現今國內市場 2024 年式車型編成及建議售價分別為 e-tron GT quattro (新臺幣 466 萬元起)、e-tron GT quattro Black Edition (新臺幣 481 萬元起)、RS e-tron GT (新臺幣 627 萬元起)、RS e-tron GT Carbon Edition (新臺幣 646 萬元起)。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪RSe-tronGTPerformance電動車汽車新車轎跑

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