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Audi「A8 S line黑化版」正式登台！專屬套件上身運動感加倍

圖文／7Car 小七車觀點

台灣奧迪 9/20 針對 2024 年式 Audi A8 & A8 L 導入 55 TFSI quattro S line Black 車型，提供消費者更具運動化的風格，建議售價分別為新臺幣 450 萬與 568 萬元起。

本次新增的 S line Black 車型搭載黑色外觀套件 plus，包含黑色 Audi Logo、 黑色水箱護罩、黑色窗框，同時享有 S line 外觀套件、S line 專屬前後保險桿、 S line 專屬葉子板徽飾、黑色車外後視鏡罩、20 吋 Audi Sport 鑄造鋁合金輪圈等。車室內裝則升級亮面黑色鋼琴烤漆內裝飾板。

專屬黑化風格上身　2024 年式 Audi A8 & A8 L S line Black 正式登臺

動力配置方面，採用 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎，搭配 tiptronic 8 速手自排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，也具備 48V 輕型複合動力系統，於 5,000~6,400rpm 間可輸出 340hp 最大馬力，於 1,370~4,500rpm 間可輸出 500Nm 峰值扭力，而 48V 輕型複合動力系統可帶來額外 11hp 馬力及 55Nm 扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.6 秒完成 (長軸為 5.7 秒)，極速為 250km/h。

專屬黑化風格上身　2024 年式 Audi A8 & A8 L S line Black 正式登臺

Audi A8 車系自 1994 年日內瓦車展登場以來已發展出 4 個世代，除了以 ASF 鋁合金車體著稱之外，其 MLB Evo 模組化平台搭配鋁和高強度鋼混合的所創造的新世代車身結構，加上搭載 48V 的輕油電動力系統，輔以座艙大量的科技配備，產品競爭力足以在旗艦房車市場中獨樹一格。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪A8A8L汽車新車房車新年式

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