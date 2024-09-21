蓮花跑車「1000匹電動超跑概念車」亮相！2.5秒破百　充飽可跑400KM

圖文／7Car 小七車觀點

英倫跑車製造廠 Lotus 日前公開亮相 Theory 1 純電概念車，受到昔日 Esprit 的強烈啟發，結合品牌創新設計以及尖端技術，從而提供終極的駕駛者體驗，並且成為未來奠定 Lotus 汽車的基礎。

Lotus Theory 1 擁有再生碳纖維製成的單體式車身，經典的楔形輪廓配有擴散器和減阻空氣導流板以及可最大限度減少尾流的氣幕，波浪輪廓的底板引導空氣通過低阻力 NACA 管道進入冷卻系統，從而製造強大的下壓力。車身尺碼方面，長寬高分別為 4,490x2,000x1,140 (mm)，軸距則達 2,650mm，車重小於 1,600 公斤。

進入車室，採用非典型的 3 人座椅配置，駕駛位於中央，乘客則位於兩側，提供前方道路最佳視野，並可輕鬆使用所有控制裝置，內裝結構也圍繞著人體工學設計，座椅與結構融為一體，同時還具有線控轉向功能，可在每次轉彎時實現精確控制，並能夠調整轉向比、速度和體感，進一步增強駕駛的信心。

動力方面，採用 70 kWh 電池組搭配四輪傳動系統，可輸出高達 1,000 PS 最大馬力，從靜止加速至 100km/h 可在 2.5 秒完成，最高時速可達 320 km/h，在 WLTP 測試標準下擁有 402 公里 (250 英里)。共有五種駕駛模式：Range、Tour、Sport、Individual 和 Track，提供舒適性並增強駕駛體驗和動態能力，並不斷適應周圍環境，優化任何環境下的效率、性能和舒適度。

依循著 Lotus 原廠所設定的品牌轉型目標來看，自 2022 年首度推出 Eletre 之後，依序於 2023 年正式發表亮相代號為 Type 133 的 Emeya 四門轎跑車型，更將於明年推出代號為 Type 134 的 D-segment 純電動 SUV 車型與 2026 年推出代號為 Type 135 的純電動跑車，在後續產品陸續登場後，逐步建構品牌完整的純電陣容，可說令人相當期盼。