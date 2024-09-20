▲KIA小改款Sorento將於10／2在台上市，預料將同樣採1.6升渦輪油電、2.2升柴油2種動力。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA總代理台灣森那美起亞確定將於10／2發表新一代Sorento，此次小改款Sorento將同樣維持1.6升汽油渦輪油電引擎、2.2升柴油引擎2種動力編成，同時外型也更前衛大膽，為這款6-7人座旗艦休旅帶來更多戰力。

現行款第4代KIA Sorento於2020年11月上市，共有前驅／4驅、6人／7人座選擇，售價自152.9-196.9萬元。此次Sorento小改款也將換上家族「Star Map」日行燈組，並具有新保桿樣貌，同時也會追加電動尾門自動關閉功能、新款副車架襯套等，滿足休旅買家的需求。

▲小改款Sorento將換上家族Star Map車頭設計語彙，座艙也增添指紋辨識裝置、OTA遠端韌體更新、手機數位鑰匙等先進配備。



座艙方面則會同樣維持雙12.3吋數位儀表、中控螢幕佈局，並重新設計按鍵開關、增添OTA遠端韌體更新、手機數位鑰匙、指紋辨識裝置及數位後視鏡等先進配備。

至於動力編成上，台灣Sorento將維持2.2升柴油、1.6升渦輪油電選擇，柴油車型馬力略微調降，來到194匹馬力／45公斤米扭力；至於渦輪油電動力則提升至235匹／37.4公斤米扭力，其他詳細規配、售價還有待正式發表後公布。

▲Sorento共有前驅／4驅、6人座／7人座選擇，現行款售價自152.9-196.9萬元。