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Honda新增N-Box Joy跨界版！暢銷小型MPV車宿露營超方便

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda於日本推出N-Box Joy跨界車型，主打戶外休閒，瞄準Suzuki Hustler Tough Wild、三菱Delica Mini等K-car輕型車競爭對手。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本原廠為旗下「暢銷小型MPV」 N-Box推出N-Box Joy跨界車型，主打戶外買家，不僅外觀換上防刮塑料、內裝具有防水材質，還能摺疊座椅當作露營車使用。競爭對手將包括Suzuki Spacia Gear、Suzuki Hustler Tough Wild、三菱Delica Mini等K-car輕型車。

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲N-Box Joy有專屬式樣，包括復古輪圈、防刮塑料、前保桿樣式等。

新N-Box Joy是以去年上市的第3代N-Box為基礎，外觀換上重新設計的前保桿、防刮塑料材質、黑色水箱護罩與復古樣式輪圈；原廠也提供不少選配項目，像是車頂行李架、照明燈、後擾流與車身彩繪貼紙等。

N-Box Joy座艙也有專屬配置，像是具有防水功能的縫面材質，並搭配黑色／米色格紋圖案，另外後座也能完全打平，成為車宿露營的空間；其他配置方面，N-Box Joy也同樣採7吋數位儀表、9吋中控螢幕（選配）及雙幅式方向盤。

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲N-Box Joy車內座椅可傾倒打平，成為車宿露營的休息空間。

動力上則維持不變，提供658c.c. 3缸自然進氣引擎（最大馬力58匹）、658c.c. 3缸渦輪引擎（最大馬力64匹），皆搭配CVT無段變速箱，提供前驅或4驅選擇。目前N-Box Joy自然進氣前驅車型售價自1,844,700 日圓起，折合新台幣約41.3萬；最貴的4驅渦輪版本則是2,178,000 日圓，折合新台幣約48.8萬元。

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda N-Box Joy。（圖／翻攝自Honda）

▲N-Box Joy共有自然進氣、渦輪2種動力，以及前驅、4驅版本選擇，當地售價自1,844,700 日圓起，折合新台幣約41.3萬。

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