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Jeep「牧馬人越野休旅」新年式美國登場！V6引擎僅能搭配6速手排

圖文／7Car 小七車觀點

美國車廠 Jeep 近日宣布推出 2025 年式 Wrangler 車系，其中備受矚目的是3.6 升 Pentastar V6 車型已取消 8 速自排變速箱，統一配置 6 速手排，其餘車型像是 4xe PHEV、2.0 升渦輪增壓四缸引擎均保留自排變速箱選擇。

▲2025 年式 Jeep Wrangler 車系所搭載的 V6 動力取消 8 速自排的配置。

此次登場的 2025 年式 Wrangler 車系另一項重大變化是取消了手動車窗，全車系統一配備電動車窗和車門遙控鎖。這些功能過去僅限於 Sport S 以上的車型才會搭載。同時原廠還新增一款全新的橄欖褐色塗裝，官方稱作“41”。該車型還可以配備新推出的主動式駕駛艙通風系統，讓車主在進入車輛之前可以透過手機應用程式對車內先進行預冷的動作。

現行 Jeep Wrangler 車系首度於 2023 年推出中期改款車型，原廠針對其外觀和內裝進行升級，並新增 Power Box、Dana 後懸吊、Trails Offroad 導航、電動頂棚以及側氣簾等配備。在車型編制上依舊提供 Sport、Willys、Sahara、High Altitude、Rubicon 和 Rubicon 392 等車型。

外觀最明顯的變化是其家族化的 7 格柵水箱護罩變得更加細長，也是Jeep最新的家族式設計風格，基於此變化，保險桿造型亦有所調整，並於中央預留拖車鉤孔位，在 Rubicon車型為標準配置。輪圈方面則提供 17 吋至 20 吋等不同造型的豐富選擇，滿足不同消費者的用車需求。而在敞篷車型方面還導入全新的 Sky One-Touch電動頂篷設計，更加方便起閉及拆卸。

動力方面，全車系提供 2.0T、3.6L V6、6.4L V8 Hemi以及2.0T插電混合動力系統，搭配 6 速手排或 8 速自排變速箱 (2025 年式 V6 動力未提供)。而 Rubicon 車型還搭載 Dana 44 HD Full Float 懸浮式後差鎖定裝置，大幅提升其越野性能。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Jeep吉普Wrangler牧馬人休旅車越野V6手排汽車新車

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