賓士推出「AMG GT賽事珍藏版」　限量200台、Petronas國油元素上身

▲賓士推出AMG GT Motorsport Collectors Edition特仕版，限量200台，具有Petronas馬來西亞國家石油的水綠色元素。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然賓士（Mercedes-Benz）今年在F1賽事中受挫，但原廠決定推出AMG GT Motorsport Collectors Edition特仕版，限量200台，並具有Petronas F1車隊的塗裝。

這款特仕版是以AMG GT 63 Pro 4Matic+為基礎，塗裝靈感都源自AMG Petronas F1賽車，採金屬曜石黑塗裝，還可選配AMG Nite套件，可將鍍鉻飾板換成亮黑飾板，並且還有手繪三芒星、以及Petronas馬來西亞國家石油色調的飾條，包括窗框、輪圈、側裙、後下擴散器甚至是卡鉗都有。

▲特仕車包括卡鉗、輪圈、後下擴散器及窗框處都有Petronas色調點綴，車身後方也有手繪3芒星圖案。



車內也有更多水綠色妝點，像是環艙氣氛燈、可發光車門踏板、Nappa運動座椅等，也都有Petronas色調點綴。至於動力部分則維持不變，同樣搭載4.0升V8雙渦輪引擎，具有612匹最大馬力，0-100km／h僅需3.2秒，極速可達317km／h。

賓士目前尚未透露限量200台的AMG GT Motorsport Collectors Edition特仕版售價，不過預估最少將自200,000美元起跳，折合新台幣約639萬起。

▲雖然原廠尚未公布售價，但在限量200台及特殊性下，預料AMG GT Motorsport Collectors Edition特仕版最少將自200,000美元起跳，折合新台幣約639萬起。