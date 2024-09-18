TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

▲TOYOTA美規Sienna新年式升級，標配後座離開警示系統，若車輛上鎖後偵測到第2、3排有人，將會警示並自動傳簡訊、撥打電話給駕駛。（圖／翻攝自TOYOTA）



記者林鼎智／綜合報導

北美TOYOTA推出2025年式Sienna，為這款7人座MPV帶來更多豪華配備。美規新Sienna更是首款搭載後座離開提醒系統的車款，該功能是以雷達為基礎、並且全車系標配，若偵測後座孩童遺留在第2、3排內，將會閃雙黃燈且撥打手機提醒。

不同於美規Corolla Cross的後座離開警示系統，Sienna這套更先進，透過車頂篷內的60Ghz雷達來掃描第2、3排乘員。若在車門上鎖後偵測到後座有人，車輛將自動亮雙黃燈、鳴響喇叭9次來提示，若超過90秒則會傳簡訊至車主手機，最後若仍未解鎖超過2分鐘，將會由系統自動撥打手機給車主。

▲美規新年式Sienna針對中階車型以上升級，提升座椅縫面材質、內飾板，並增添新輪圈樣式與影音系統功能。

另外，美規新年式Sienna針對中階車型以上升級，包括XSE、Woodland Edition、Limited與 Platinum等車型皆配備12.3吋數位儀表，頂規車型還包括車用吸塵器、冰箱等，同時全車系也升級座椅皮革、內飾板等，另外也提供新輪圈樣式及影音系統更新。

至於動力部分則維持不變，美規Sienna同樣採2.5升4缸油電動力，具有248匹最大馬力，並提供前驅或4驅選擇，售價則尚未公布。

▲美規Sienna頂規車型也具備冰箱、車用吸塵器等配備。