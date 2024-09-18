TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA Sienna美規新年式升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

▲TOYOTA美規Sienna新年式升級 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA美規Sienna新年式升級，標配後座離開警示系統，若車輛上鎖後偵測到第2、3排有人，將會警示並自動傳簡訊、撥打電話給駕駛。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

北美TOYOTA推出2025年式Sienna，為這款7人座MPV帶來更多豪華配備。美規新Sienna更是首款搭載後座離開提醒系統的車款，該功能是以雷達為基礎、並且全車系標配，若偵測後座孩童遺留在第2、3排內，將會閃雙黃燈且撥打手機提醒。

不同於美規Corolla Cross的後座離開警示系統，Sienna這套更先進，透過車頂篷內的60Ghz雷達來掃描第2、3排乘員。若在車門上鎖後偵測到後座有人，車輛將自動亮雙黃燈、鳴響喇叭9次來提示，若超過90秒則會傳簡訊至車主手機，最後若仍未解鎖超過2分鐘，將會由系統自動撥打手機給車主。

▲TOYOTA美規Sienna新年式升級 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA美規Sienna新年式升級 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA美規Sienna新年式升級 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲美規新年式Sienna針對中階車型以上升級，提升座椅縫面材質、內飾板，並增添新輪圈樣式與影音系統功能。

另外，美規新年式Sienna針對中階車型以上升級，包括XSE、Woodland Edition、Limited與 Platinum等車型皆配備12.3吋數位儀表，頂規車型還包括車用吸塵器、冰箱等，同時全車系也升級座椅皮革、內飾板等，另外也提供新輪圈樣式及影音系統更新。

至於動力部分則維持不變，美規Sienna同樣採2.5升4缸油電動力，具有248匹最大馬力，並提供前驅或4驅選擇，售價則尚未公布。

▲TOYOTA美規Sienna新年式升級 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA美規Sienna新年式升級 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲美規Sienna頂規車型也具備冰箱、車用吸塵器等配備。

►8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

►9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車MPV7人座TOYOTASienna美規家用後座離開提醒油電Hybrid

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

台灣「福斯商旅福祉車」叫車服務更方便！全新平台預計10月上線

台灣「福斯商旅福祉車」叫車服務更方便！全新平台預計10月上線

最新文章

台灣「福斯商旅福祉車」叫車服務更方便2024-09-18

TOYOTA Sienna美規新年式升級2024-09-18

新一代「速霸陸油電休旅」合作TOYOTA2024-09-18

台灣福特新Kuga確定10／2上市2024-09-18

「TOYOTA第2代油電休旅」跑106公里不吃油2024-09-18

福特Ranger新增PHEV油電車型2024-09-18

改款「新Skoda Octavia」台灣最快今年見2024-09-18

「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」10月拚人氣2024-09-18

TOYOTA「RAV4放大版7人座」新年式亮相2024-09-18

465萬起賓士S-Class新年式台灣開賣2024-09-17

熱門文章

TOYOTA「RAV4放大版7人座」新年式亮相2024-09-18

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出2024-09-16

台灣福特新Kuga確定10／2上市2024-09-18

TOYOTA Sienna美規新年式升級2024-09-18

「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」10月拚人氣2024-09-18

465萬起賓士S-Class新年式台灣開賣2024-09-17

「HONDA入門休旅」新車開賣空間不輸HR-V2024-09-17

「TOYOTA第2代油電休旅」跑106公里不吃油2024-09-18

「Nissan 8人座人氣MPV」日本降價開賣2024-09-11

Hennessey Venom F5-M登場2024-09-17

相關新聞

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

福特「暢銷中型皮卡」新增PHEV油電動力！一出場就成扭力王

福特「暢銷中型皮卡」新增PHEV油電動力！一出場就成扭力王

改款「新Skoda Octavia」台灣最快今年見！房車、旅行車通通有

改款「新Skoda Octavia」台灣最快今年見！房車、旅行車通通有

10月國產休旅超熱鬧！「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」夾擊MG HS

10月國產休旅超熱鬧！「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」夾擊MG HS

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

10月國產休旅超熱鬧！「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」夾擊MG HS

10月國產休旅超熱鬧！「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」夾擊MG HS

465萬起！賓士「S-Class新年式」台灣開賣　全數小漲1萬元

465萬起！賓士「S-Class新年式」台灣開賣　全數小漲1萬元

「HONDA全新入門休旅」空間不輸HR-V！特仕新車折合新台幣50萬有找

「HONDA全新入門休旅」空間不輸HR-V！特仕新車折合新台幣50萬有找

「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366