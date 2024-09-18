改款「新Skoda Octavia」台灣最快今年見！房車、旅行車通通有

▲改款新Skoda Octavia日前完成能源局油耗送測，預計今年第4季導入。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

Skoda旗下熱門的Octavia即將在台灣迎來最新改款，日前已在能源局完成房車、旅行車款油耗送測，很明顯就在暗示新Skoda Octavia離上市不遠，除了有房車、旅行車外，相信人氣超夯的Octavia RS性能車也不會缺席！

▲小改款外觀進行美容修飾，台灣將提供1.5升渦輪搭配48V輕油電。

參考國外規格，小改款Skoda Octavia在外觀、內裝進行升級調整，車頭造型變得俐落、運動感十足，並採用集團搶眼的Matrix LED 矩陣式燈組，不僅提升質感，更在夜間照明達到更好的安全保護。

至於車尾則主要針對LED尾燈內部燈條修改，導入C字型的導光條，在夜間帶來更佳的辨識度。台灣日前送測的為主力1.5升渦輪動力，均搭載48V輕油電技術，房車為18.6km/L平均油耗，而旅行車Octavia Combi來到18.5km/L。

▲內裝數位座艙升級有感，導入最新的多媒體螢幕。

內裝跟上家族流行，採與Superb 與 Kodiaq相近的最新座艙介面，提供10吋多媒體螢幕與10吋數位儀錶，國外另提供更大的13吋螢幕供選配，並採用電子排檔具備完整的L2等級輔助駕駛科技。

▲車系最強Octavia RS動力提升更會跑。

在台灣銷售人氣頗高的Skoda Octavia RS，相信小改款之後仍會繼續提供，小改款Octavia RS擁有更犀利的空力套件與剎車、懸吊配置，精髓的2.0升渦輪引擎，藉由小改款升級加持，馬力上漲20匹來到265匹。