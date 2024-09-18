10月國產休旅超熱鬧！「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」夾擊MG HS

▲10月國產休旅大戰開打，TOYOTA Corolla Cross、福特新Kuga陸續登場。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

10月煙硝休旅戰火一觸即發，TOYOTA、Ford福特六和都各有盤算，TOYOTA預計10月1日派出王牌小改款Corolla Cross，而福特改款新Kuga也正在最後籌備中，同樣最快要在10月上市，有望推出全新的跨界車型搶訂單、吸人氣！

▲台灣改款TOYOTA Corolla Cross配備有感升級，全車系導入敲碗已久的電子手剎車。

首先TOYOTA Corolla Cross率先在10月開出第一槍，確定於10月1日推出亞太規小改款Corolla Cross（連結），經銷商已搶先流出車型預售價先卡位，台灣Corolla Cross維持1.8升自然進氣、1.8升油電兩種動力規格，汽油開價85.9萬起、油電為91.5萬。

台灣小改款Corolla Cross預售價與現行款相差不大，外觀、內裝戰力有感升級，可說是來勢洶洶，其中新Corolla Cross除了獲得搶眼的新外觀，配備全車系補上關鍵的EPB電子手剎車附Auto Hold，主力車型也都升級12.3吋數位儀錶。

▲福特Kuga將推出Active跨界新車型。

雖然與TOYOTA Corolla Cross不同級距，不過福特Kuga也即將在10月2日派出小改款湊熱鬧（連結），從能源局等相關單位送測資訊得知，台灣福特Kuga維持1.5升、2.升渦輪兩種配置，並透過外觀、內裝升級來提升戰力。

10月2日上場的福特改款新Kuga，經銷端曾有消息流出表示，此次小改款藏有驚喜，將推出國外好評的Kuga Active跨界新車型，除了有不同外觀扮相，並預計擁有專屬的懸吊配置，帶來輕度越野能力。

▲MG HS將面臨兩款國產休旅夾攻。

至於與Kuga同級、售價與Corolla Cross相近的MG HS，目前仍受零件自製率所苦，2款強勢國產休旅都即將派出小改款搶訂單，台灣MG HS會是按兵不動，亦或有所動作，值得後續觀察追蹤。