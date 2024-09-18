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台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

▲台灣福特改款Kuga有驚喜！將推出Active跨界車型！（圖／翻攝自福特）

▲福特六和今（18）日正式發出媒體邀請，將於10／2發表全新改款的Kuga。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在能源局油耗數據曝光後，福特六和今（18）日也正式發出媒體邀請，將於10／2發表全新改款的Kuga休旅車，除了配備、動力升級外，也有望導入Active跨界車型。

▲Kuga 10/2上市 。（圖／翻攝自福特）

▲新Kuga將維持Ecoboost 180 1.5升3缸渦輪引擎、Ecoboost 250 2.0升4缸渦輪引擎2種動力。

新一代Kuga將維持1.5升、2.0升渦輪動力，不僅入門1.5升馬力從180匹提升至187匹外，此次改款也會搭載12.3吋數位儀表、13.2吋SYNC 4中控螢幕，提供更便利的影音體驗。另外，福特六和也有望為Kuga增添Active車型，具有黑色防刮塑料、專屬水箱護罩格柵及銀色下護板等，預料也會與Focus Active一樣，在前驅車型下提供防滑模式、非鋪裝路面等駕駛模式，為Kuga提供輕度越野能力。

▲台灣福特改款Kuga有驚喜！將推出Active跨界車型！（圖／翻攝自福特）

▲台灣福特改款Kuga有驚喜！將推出Active跨界車型！（圖／翻攝自福特）

▲福特新Kuga升級13.2吋SYNC 4中控螢幕，另外也有望增添Active車型，將具備輕度越野能力。

能源局油耗測試中，福特六和也送測Kuga客車、客貨車兩種認證，其中小客車認證共有1.5升、2.0升車型，平均油耗數據分別為14km／L、11.8km／L；至於客貨車僅有送測1.5升動力，具有14.6km／L表現。

▲KUGA油耗 。（圖／翻攝自能源局）

▲KUGA油耗 。（圖／翻攝自能源局）

▲新KUGA共送驗客車、客貨車兩種油耗認證，最佳表現可達14.6km／L 。（圖／翻攝自能源局）

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