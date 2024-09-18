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新一代「速霸陸油電休旅」合作TOYOTA！11月發表油耗預估破20km／L

▲速霸陸預計今年11月推出新一代e-boxer油電，Crosstrek率先享用！（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸預計今年11月推出新一代e-boxer油電，Crosstrek率先享用！（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的速霸陸Subaru新一代e-boxer油電要來了！日本原廠將在11月發表Crosstrek e-boxer，該系統可是來自大名鼎鼎的TOYOTA技術，將為Crosstrek以及未來的Forester帶來更節能的表現！

▲速霸陸預計今年11月推出新一代e-boxer油電，Crosstrek率先享用！（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸透過與TOYOTA合作，減少成本開發，並推出市場熱衷的油電動力。

速霸陸從今年開始就積極展示全新的e-boxer油電，該系統採用2.5升水平對臥引擎，據傳電池技術來自TOYOTA THS 油電科技，將在11月率先提供給Crosstrek，之後Forester也將會同樣搭載這套新一代e-boxer油電。

全新油電系統提供給Crosstrek，預計繳出近200匹綜效馬力，日本媒體預估平均油耗至少上看20km/L水準。

▲速霸陸預計今年11月推出新一代e-boxer油電，Crosstrek率先享用！（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸全新油電技術，將取代現行的Crosstrek、Impreza等舊世代油電。

日本速霸陸原廠日前表示全新世代油電相比過去，引擎、變速箱、電動馬達整合往車頭方向集中，讓後軸有更好的位置安裝差速器、AWD四驅技術。

再加上動力控制單元位置安裝在引擎室內，與過去後軸位置相比，新油電技術騰出的後部空間，讓速霸陸新生代油電休旅擁有更大的油箱容量，油箱大小媲美純燃油車，與新電池技術結合下，這也就表示，速霸陸的油電休旅不僅省油，加大的油箱擁有更長的續航。

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