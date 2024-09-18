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TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

▲北美預告開賣新年式改款TOYOTA Highlander，還有驚喜的25周年特仕車曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美預告開賣新年式改款TOYOTA Highlander，還有驚喜的25周年特仕車曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

與RAV4有濃厚血緣的TOYOTA Highlander，近日於北美預告推出新年式改款，雖然外型大致不變，內裝也僅有微幅升級，不過新年式Highlander最大賣點為推出的限量25周年TOYOTA Highlander特仕車！

▲北美預告開賣新年式改款TOYOTA Highlander，還有驚喜的25周年特仕車曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美預告開賣新年式改款TOYOTA Highlander，還有驚喜的25周年特仕車曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美預告開賣新年式改款TOYOTA Highlander，還有驚喜的25周年特仕車曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲25周年特仕車透過外觀、內裝小配件彰顯特殊身分地位。

於2000年紐約車展初亮相的TOYOTA Highlander，銷售超過100萬輛好成績，為了紀念TOYOTA Highlander功勞，並喜迎即將滿25歲生日，北美原廠特別在新年式之際推出25th Anniversary Edition周年特仕車，限量2,500輛！

25周年特仕車配有專屬的20吋鋁圈，能選擇特殊的灰色或白色烤漆，車尾、車內門檻能看到象徵即將滿25歲的金屬飾板徽章，目前25周年特仕車尚未公布售價，僅知新年式TOYOTA Highlander入手門檻預估開價39,520美金，折合新台幣125萬。

▲北美預告開賣新年式改款TOYOTA Highlander，還有驚喜的25周年特仕車曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美預告開賣新年式改款TOYOTA Highlander，還有驚喜的25周年特仕車曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式將針對部分車型，下放升級12.3吋數位儀錶。

新年式TOYOTA Highlander油電車型都將統一升級配置四輪驅動，針對部分車型增加12.3吋數位儀錶，能與8吋或12.3吋多媒體螢幕搭配，比起RAV4來說，Highlander還擁有較實用的3排7人座配置。

動力預計維持2.5升油電與2.4升渦輪，配置與LEXUS NX類似，前者可輸出244匹馬力，後者為265匹馬力，雖然台灣原廠並未導入TOYOTA Highlander，不過海外人氣熱銷的Highlander，日前台灣水貨商也有不少私自引進讓喜愛Highlander的台灣車迷，能一睹其風采魅力。

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關鍵字：TOYOTAHighlanderRAV4SUV跨界休旅油電Corolla CrossHilux

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