福特「新年式改款7人座休旅」大陸開賣！動力配備升級折合新台幣140萬

▲大陸開賣新年式福特Explorer，提供6人、7人座車型。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾有希望導入的福特Ford Explorer，於大陸推出新年式改款，外觀、內裝用料相當講究，並提供不俗的3排7人座空間，新Explorer改款給人十足的誠意，提供6款車型，折合新台幣140萬起！

▲頂規崑崙巔峰版換上一身勁裝，展現力量感十足的野性。

大陸Ford Explorer稱為探險者，新年式共有標準款、ST-Line、崑崙巔峰版3種不同外觀可選，尺碼為5,063x2,004x1,778mm、軸距3,025mm，給人相當魁梧、霸氣十足的肌肉感。

新年式外觀標準款、ST-Line變動不大，而作為頂規的崑崙巔峰版外型最搶眼，擁有專屬的空力套件，與對比強烈的橘色、黑色元素穿搭，高度比標準款多了19mm來到1,797mm，共提供6款車型，人民幣開價30.98～39.98萬，折合新台幣140～180萬。

▲車內針對系統晶片作升級，操作、AI互動反應更靈敏。

車艙針對多媒體系統作升級，搭載讓系統反應更快、更靈敏的新晶片，以超大的27吋螢幕結合12.3吋數位儀錶，支援SYNC+3.0系統，能實現更多AI互動服務，並配有Co-Pilot 360安全防護科技。

新車維持6人、7人座配置，並以高級皮革座椅鋪陳，帶來不錯的舒適貴氣感，而6人座後排除了有舒適的獨立座椅設定，並還具有通風、加熱功能，第3排座椅另搭載電動調整等。

動力升級相當有感，以2.3升渦輪引擎，結合10速變速箱，馬力從原本的276匹調漲至289匹，並具備強悍的四驅越野、拖曳能力，油箱容積從73L擴充到81L，讓新年式Explorer變得更會跑！