改款「三菱Outlander」歐洲預告10月見！外觀、內裝升級好看又實用

▲歐洲首度釋出新三菱Outlander預告，預計10月發表。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

繼日本市場之後，歐洲也將迎來改款新三菱Outlander休旅，預計10月1日於西班牙馬德里進行發表，從歐規首度預告中，能發現改款動向應會與日規一致，帶來實用的內裝配備升級，以及變得更霸氣的新造型設計！

▲歐規、日規造型幾乎一致，預計提供20吋的新鋁圈。

日規新三菱Outlander正在最後籌備中，預計今年秋季發表，而歐洲市場也展開動作，與日本同步導入為PHEV插電式油電規格，從歐規的預告剪影圖中，新Outlander造型與日本相同，針對車頭進行整形美容，換上更霸氣的水箱護罩提高亮點，前葉子板等處則加入不少金屬飾板提升質感。

▲日規導入新的數位座艙，並與Yamaha音響系統。

至於歐規內裝尚未公開，但可先參考日規版本，日規將有12.3吋螢幕配上12.3吋數位儀錶，採用與Yamaha合作的音響系統，並針對內裝細節調整，換上更加分的皮質座椅等，讓車室質感、科技感都有感提升。

動力上，日規、歐規則會針對PHEV電池升級，目前已知日規新Outlander採用2.4升PHEV插電式油電系統，電池預計從20kWh提升至22kWh，原本83公里純電續航力，將能進步至100公里，讓新Outlander具備更節能省油表現。

台灣市場上，目前仍未導入第4代Outlander，但日前中華汽車宣布將於明年開始，陸續導入2款全新車計劃，說不定隨著日規、歐規接連發表，讓台灣有了導入最新改款Outlander契機。