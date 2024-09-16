「TOYOTA全新電動休旅」實車現身！空間尺碼比RAV4更大　台灣註冊埋伏筆

▲TOYOTA全新bZ3C電動休旅量產實車現身！（圖／翻攝自《大陸工信部》）

記者徐煜展／綜合報導

於今年4月北京車展亮相的TOYOTA bZ3C、bZ3X兩款全新電動休旅，大陸當地已開始著手進行市售量產準備，近來bZ3C已悄悄於大陸工信部送測曝光，帶來比RAV4更出色的空間尺碼！

▲TOYOTA bZ3C車頭採用與類似Prius、Camry最新家族設計。

於大陸工信部曝光的TOYOTA bZ3C透露更多市售量產細節，實車尺碼4,780x1,866x1,510mm、軸距2,880mm，比台灣熟悉的RAV4略大一些，外型相當前衛高科技，車頭來自與Prius、Camry設計，未來bZ3C市售由一汽豐田負責，至於bZ3X則為廣汽豐田。

作為比bZ4X更吸睛的全新電動休旅bZ3C，其充滿流線的美背設計給人相當搶眼的跑旅感，其前後都採用C字造型的LED頭燈帶來超高的辨識度，提供18、21吋鋁圈可選。

▲台灣日前曾曝光bZ3C、bZ3X註冊資訊，不過和泰並未有導入規劃。

TOYOTA bZ3C訴求低風阻表現，車門都採用隱藏式手把，動力目前尚無太多資訊，僅知採與比亞迪合作技術，搭載磷酸鋰電池，動力約有270匹馬力左右。

bZ3C、bZ3X日前已在台灣悄悄完成註冊，但後續台灣和泰表示根據日本豐田往例，無論在該國家是否有車款導入規劃，TOYOTA均會在當地登記註冊車名商標，以確保未來在各國市場的販賣推動能有更多彈性；因此，商標的申請僅是TOYOTA在全球保護其品牌與權利的部分行動，並非代表車款導入的依據。

而針對近期「TOYOTA在智財局註冊新車名商標"bZ3C"，並推論可能即將導入該新車至台灣市場」一事，現階段和泰汽車嚴正聲明並未與比亞迪有任何導入車款(如bZ3C)於台灣市場的合作計劃。