台灣改款「TOYOTA神車休旅」來了10月發表！外觀內裝換新雙動力配置

▲台灣賣最好的神車休旅Corolla Cross，預計10月1日上市！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

從未在台灣和泰公開的計劃名單內，小改款TOYOTA Corolla Cross突襲公布將在10月1日發表，升級改款動向比照泰國、菲律賓亞太規辦理，將導入全新的外型與內裝升級，維持1.8升汽油、1.8升油電配置！

▲台灣小改款TOYOTA Corolla Cross與亞太規同步，導入搶眼的新造型。

台灣和泰在今年度計劃中從未提及小改款TOYOTA Corolla Cross，不過從經銷端、車安網、能源局油耗都能發現TOYOTA Corolla Cross蹤跡，如今台灣原廠也公告小改款TOYOTA Corolla Cross將在10月1日發表上市！

▲新TOYOTA Corolla Cross換上超醒目的外觀，預計補上關鍵的電子手剎車。

從能源局油耗送測得知，台灣改款TOYOTA Corolla Cross動力變動不大，仍維持1.8升汽油與1.8升油電兩種配置，平均油耗最佳汽油繳出14.3km/L，而油電則為23.5km/L。

雖然動力變動不大，但台灣改款Corolla Cross外型、內裝升級相當有感，除了預計會繼續提供GR Sport運動款外，並導入辨識度超高的全新車頭設計，而內裝也有望藉由小改款導入台灣車迷敲碗已久的電子手剎車！