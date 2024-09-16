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速霸陸「Crosstrek休旅、Impreza」新年式日本開賣！折合新台幣60萬

▲日本推出新年式Crosstrek、Impreza，外觀內裝有新花樣！（圖／翻攝自速霸陸）

▲日本推出新年式Crosstrek、Impreza，外觀內裝有新花樣！（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

日本速霸陸Subaru針對Crosstrek入門休旅、Impreza掀背車推出新年式，重點放在外觀新車色、內裝配備改良，以及Impreza ST Smart Edition特仕車，折合新台幣60萬起！

▲日本推出新年式Crosstrek、Impreza，外觀內裝有新花樣！（圖／翻攝自速霸陸）

▲日本推出新年式Crosstrek、Impreza，外觀內裝有新花樣！（圖／翻攝自速霸陸）

▲新年式兩車系推出亮眼的藍珍珠新車色，Impreza還有外觀配備升級特仕車。

台灣有在賣的速霸陸Crosstrek，源自XV演變而來的入門休旅，目前台灣正在9月大促銷中（連結），原售價114.8萬起，下殺到99.8萬就能入手。而日規新年式Crosstrek售價則為2,931,500～3,448,500日圓，折合新台幣67～79萬，外觀推出搶眼、活潑的藍珍珠新車色。

至於Impreza同樣也有藍珍珠新車色，並額外推出ST Smart Edition特仕車，擁有專屬的17吋鋁圈、LED前霧燈、側裙空力套件等，車內新增鋁合金油門與剎車踏板、雙前座電動調整座椅等，日規新年式Impreza開價2,640,000～3,371,500日圓，折合新台幣60～77萬起！

▲日本推出新年式Crosstrek、Impreza，外觀內裝有新花樣！（圖／翻攝自速霸陸）

▲日本推出新年式Crosstrek、Impreza，外觀內裝有新花樣！（圖／翻攝自速霸陸）

▲新年式用料質感表現更好，改良操作體感與新增遠端遙控功能。

內裝在既有的11.6吋直列多媒體螢幕，升級改良更好的操作體驗，將AVH車輛暫停維持系統按鈕裝設在螢幕周圍，讓操作更直覺就手，並新增手機遠端遙控功能，新年式車型可透過遠端操控空調，同時也針對用料細節作調整，加入縫線、鋼琴烤漆面板等來提升質感。

動力配置不變，日本Crosstrek配置2.0升e-Boxer油電動力，與台灣僅有的2.0升自然進氣不同，而Impreza除了有2.0升e-Boxer，還另有2.0升自然進氣，可惜的是，目前台灣遲遲尚未導入日規的新一代Impreza。

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