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30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市　1.5升動力比TOYOTA Corolla便宜

▲新MG5大陸上市！開出親民的入手低門檻。（圖／翻攝自MG）

▲新MG5大陸上市！開出親民的入手低門檻。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸MG於9月13日晚間上市改款新MG5，作為與TOYOTA Corolla定位相近的中型四門房車，MG5推出極具競爭力的價格，1.5升渦輪折合新台幣不到30萬！

▲新一代MG5揭露完整外觀、內裝、動力細節。（圖／翻攝自MG）

▲入門款採用1.5升自然進氣，入手價折合新台幣30萬有找。高階款則為1.5升渦輪。

改款新MG5主要針對外觀、內裝進行大幅度換新，當地原廠視為新一代車型，相較一汽豐田的TOYOTA Corolla原售價12.28萬人民幣，MG5開出超能打的價格，原售價8.19～9.59萬人民幣，折合新台幣37～43萬，上市優惠價僅要6.59～7.59萬人民幣，折合新台幣29萬～34萬。

新MG5在大陸提供1.5升自然進氣、1.5升渦輪兩種規格，對應129匹、181匹馬力，採6速手排或7速雙離合變速箱，全車系配有XDS彎道控制、EPS-PRO轉向系統等，原廠強調操控身手比過去更犀利。

▲新MG5大陸上市！開出親民的入手低門檻。（圖／翻攝自MG）

▲車頭採侵略十足的直瀑水箱護罩，頗像致敬海神瑪莎拉蒂。

MG5尺碼4,715x1,842x1,473mm、軸距2,680mm，新MG5採「獵瞳」的全新設計語彙，車頭換上新設計的直曝水箱護罩，帶來張牙舞爪的侵略感，加上MG5象徵的Fastback美背線條，後方小鴨尾尾翼設計，配上雙出排氣管等，讓新一代MG5展現更年輕、更有運動韻味的新氣象。

▲新一代MG5揭露完整外觀、內裝、動力細節。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG5揭露完整外觀、內裝、動力細節。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG5揭露完整外觀、內裝、動力細節。（圖／翻攝自MG）

▲內裝採12.3吋螢幕加上12.3吋數位儀錶。

內裝相較外觀、動力來說可說是大工程換新，排檔、中控台、多媒體螢幕、方向盤都全數修改，整體視覺看起來清爽俐落，而亮點導入的全新12.3吋數位儀錶，其資訊、配色更討喜，為新MG5帶來更有加分的科技感。

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