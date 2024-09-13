高級版RAV4「TOYOTA Harrier改款」大陸開賣！汽油油電折合新台幣87萬

▲一汽豐田開賣新年式改款TOYOTA Harrier。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸一汽豐田一口氣打出2張王牌，除了有TOYOTA RAV4新年式外（連結），同一時間也上架被譽為高級款RAV4的TOYOTA Harrier，新年式改款TOYOTA Harrier針對配備進行升級，提供汽油、油電雙動力折合新台幣87萬起！

▲首波提供汽油、油電配置。

一汽豐田TOYOTA Harrier當地稱為凌放，相較舊款車型，車系精簡、入手門檻下降最多人民幣2.8萬（約新台幣12萬），首波先提供2.0升汽油、2.5升油電雙動力，未來預計還會追加2.5升PHEV插電式油電。

凌放動力配置與RAV4大同小異，2.0升汽油開價19.18～22.18萬人民幣，折合新台幣87～100萬；2.5升油電則為24.58～27.58萬人民幣，折合新台幣111～124萬。

▲新年式改款針對車型配備升級，提供討喜的雙色內裝比RAV4更有質感。

外觀尺碼與過去相當，維持4,755x1,855x1,660mm、軸距2,690mm，相較於RAV4，TOYOTA Harrier展現較為精緻都會時尚風格。內裝針對細節作用料升級，12.3吋螢幕支援手機娛樂連結，同時部分車型升級加熱通風座椅、12.3吋數位儀錶、JBL音響作為新年式改款重點。

動力2.0升汽油搭配CVT變速箱，繳出171匹馬力；2.5升油電採E-CVT變速箱，擁有217匹綜效馬力，油電還另能選擇4WD四驅版，全車系都配有L2等級的TSS輔助駕駛科技。