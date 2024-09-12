TOYOTA「最便宜GR小鋼砲」開發中　150匹馬力、折新台幣63萬內

▲TOYOTA傳出正在開發GR Starlet入門小綱砲，定位在GR Yaris之下，將是最便宜的GR車款。（圖／翻攝自BestCar，圖為預想圖）



記者林鼎智／綜合報導

除了GR Yaris、GR Corolla外，最近也傳出TOYOTA Gazoo Racing部門正在開發「GR Starlet」，該車是為了參與WRC Rally 4賽事，不過依規定也要有市售版本（最少25,000輛），屆時GR Starlet將成為最便宜的GR車款，預計在明年亮相。

事實上，Starlet並不是新車名，TOYOTA Starlet最早自1973年上市、1999年停產，歷經5代車型變革，比Yaris還早問世。不過，日媒《BestCar》透露，TOYOTA不僅有益復活Starlet，還會推出GR Starlet車型。

▲TOYOTA Starlet自1973年上市、1999年停產，也有重新復活的可能。（圖／翻攝自TOYOTA）



日媒提到，GR Starlet將以TNGA-B平台為基礎、並採1.3升3缸汽油渦輪引擎、6速手排配置；這具1.3升渦輪可說是GR Yaris、GR Corolla的1.6升渦輪引擎閹割版，最大馬力達150匹，雖然稱不上猛爆，但在1噸以內的車重下將有出色的馬力重量比，競爭對手將是Suzuki Swift Sport（報導請點此）。

值得一提的是，GR Starlet的定位將比GR Yaris入門，日媒預估GR Starlet的售價將落在250萬-280萬日圓左右，折合新台幣約56.3萬-63萬，若GR Starlet順利量產市售，也會成為TOYOTA最便宜的小鋼砲。

▲GR Starlet將採1.3升3缸渦輪引擎，也是GR Yaris、GR Corolla 1.6升渦輪引擎的閹割版，將具有150匹馬力，圖為GR Starlet預想圖 。（圖／翻攝自BestCar）