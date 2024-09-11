Suzuki新一代Swift Sport傳12月亮相！150匹馬力、手排＆自排都有

▲Suzuki新一代Swift Sport傳最快12月亮相，搭載1.4升4缸渦輪+48V輕油電系統，圖為前一代車型。（圖／翻攝自Suzuki）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）第4代Swift自去年底亮相、台灣也在今年7月中上市（報導請點此），正當外界好奇更運動的Swift Sport小鋼砲何時登場，日媒就透露時程將落在今年12月或明年1月，並會搭載重新開發的1.4升渦輪引擎+48V輕油電系統，讓喜愛這款蠅量級小車的車迷開始期待。

據日媒《Best Car》報導，此次新一代Swift Sport將搭載重新開發的1.4升直列4缸汽油渦輪引擎，並結合48V輕油電系統，將具有150匹馬力／24.5公斤米扭力，並可額外提供15匹馬力輸出，油耗也較前代車型提升16%，同時新Swift Sport也會提供6速手排、6速自排車型選擇。

▲日媒預估新一代Swift Sport將落在230萬-250萬日圓左右，折合新台幣約52.2萬-56.7萬，圖為預想圖 。（圖／翻攝自Best Car）



至於內裝佈局也會透過不同顏色、鮮紅縫線等鋪陳營造熱血氛圍，並且具有Level 2等級的Suzuki Safety Support主動駕駛輔助系統、優化後的DSBS II雙感知器煞車輔助系統等，讓安全性也一併提升。

新一代Swift Sport除了動力、節能表現外，也會維持1,020公斤輕量車重、2,450mm短軸距的特色，提供靈活輕快的操駕樂趣。日媒預估新車將在今年12月或明年1月亮相，售價則落在230萬-250萬日圓左右，折合新台幣約52.2萬-56.7萬不等。