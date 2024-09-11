MotoGP「最新安全車」亮相！重量級車款、年度冠軍車手才能開回家

▲MotoGP最新安全車是BMW M5，屆時年度冠軍車手的獎品也會是一輛M5。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

MotoGP世界摩托車錦標賽過往26個賽季都由BMW提供安全車（Safety Car），而隨著BMW M5推出，這款重量級性能房車也成為MotoGP最新的賽事夥伴，並在甫結束的San Marino Grand Prix聖馬利諾分站上亮相。

BMW過去26年一直是MotoGP安全車的贊助品牌，近期擔任安全車的BMW車款包括M2、M3 Touring、以及今年上半季賽事時使用的XM Label Red，隨著新一代M5到來，這款最新M-Car也將承接MotoGP安全車的重任。

▲新M5安全車也有專屬塗裝，具有M Hybrid耐力賽車的發想，大部分採消光黑，並結合白色、藍色、紅色、紫色等元素。



新M5安全車也有專屬塗裝，具有M Hybrid耐力賽車的發想，大部分採消光黑，並結合白色、藍色、紅色、紫色等元素，並具有張狂的外型及空力套件動力則採4.4升V8雙渦輪引擎+PHEV插電式油電系統，具有717匹馬力／102公斤米扭力，0-100km／h加速僅3.4秒，車重近2.5噸。

另外，今年BMW M Award大獎賽得主也能獲得一輛全新M5，該獎項將頒給年度冠軍車手，而Ducati廠隊車手Francesco Bagnaia已連續兩年獲得獎品，包括M3 Touring、XM Label Red，今年是否能再拿到一輛M5、還是由Marc Marque帶走，值得期待。

▲今年BMW M Award大獎賽得主也能獲得一輛全新M5，該獎項將頒給年度冠軍車手。