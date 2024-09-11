「Nissan 8人座人氣MPV」日本降價開賣！折合新台幣入手不用60萬

▲Nissan新年式Serena日本開賣！入手門檻下降搶訂單。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日本人氣頗高的Nissan Serena，近來開賣新年式車型，其中汽油車款日圓降幅最高達到10萬，折合新台幣僅要59萬就能入手！

▲汽油車款降價有感，入門款2WD車型折合新台幣不到60萬。

Nissan Serena是日本熱門的MPV車款之一，擁有寬敞的3排7人座空間，最多能容納8人座配置，近來在新年式車型上，原廠為了提升買氣，祭出不少車型降價促銷，其中2.0升汽油降價有感達5～10萬日圓，汽油開價2,719,200～3,731,000日圓，折合新台幣59～82萬。

▲新年式外觀、配備大致不變，增加討喜的水晶棕新車色。

至於主力的油電e-Power仍持續提供，同樣具有7、8人座等車型可選，日圓開價3,248,300～4,004,000日圓，折合新台幣71～88萬。雖然新年式針對汽油車款作更大的降價促銷，不過在日本市場，Nissan Serena e-Power具有相當出色的省油節能，多數日本人仍是較青睞油電車款。

Nissan Serena於去年推出新一代後，人氣持續高漲，提供2.0升自然進氣與1.4升e-Power油電，可惜的是目前仍是日本專屬車款，最大勁敵也是台灣未導入的TOYOTA Noah MPV。