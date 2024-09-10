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Nissan Ariya Nismo歐洲亮相！採單一大電池版、具專屬駕駛模式

▲影片來源：Nissan Europe

記者林鼎智／綜合報導

在今年1月東京改裝車展發表後（報導請點此），Nissan「最強電動車」 Ariya Nismo近日也在歐洲首演，不同於日規的2款選擇，歐規僅採單一大電池版本的Nismo B9 e-4orce車型，並預計在明年1月上市。

▲Ariya Nismo 。（圖／翻攝自Nissan）

▲不同於日規的2種動力，Nissan Ariya Nismo將在歐洲採單一大電池版本販售，預計在明年1月上市。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

作為品牌首款性能電動車，Ariya Nismo外觀透過紅／黑元素點綴、換上重新設計的前保桿，車尾還有更張狂的擾流尾翼、並配備20吋Enkei輪圈，性能扮相都讓Ariya Nismo與一般車型明顯有別。不僅如此，Nissna還為Ariya Nismo增添專屬「Nismo mode」駕駛模式，並導入Formule E電動方程式賽車的模擬聲浪，讓這款電動車十分有特色。

▲Ariya Nismo 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Ariya Nismo 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Ariya Nismo 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Ariya Nismo 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Ariya Nismo 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Ariya Nismo配備20吋Enkei輪圈，並具有專屬「Nismo mode」駕駛模式，另外也導入Formule E電動方程式賽車的模擬聲浪，讓這款電動車十分有特色。

配置上，歐規的Nismo B9 e-4orce車型採雙馬達4輪驅動、91kWh電池，具有最大馬力429匹／61.1公斤米扭力，車重達2,210公斤，可在5秒完成靜止加速破百，續航力則尚未公布。目前Nissan也並未透露Ariya Nismo的售價，僅確定將在明年1月開賣。

▲Ariya Nismo 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Ariya Nismo將在明年1月上市，售價尚未得知。

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