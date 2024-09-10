EVOASIS「5處國道服務區」360kW快充站啟用　10分鐘可充250公里！

▲EVOASIS國道服務區360kW快充充電樁啟用，包括中壢、西湖、南投、關廟、草屯等服務區。（圖／翻攝自EVOASIS）



記者林鼎智／綜合報導

EVOASIS（源點科技）與交通部高公局攜手，今（10）日宣布啟用國道服務區360kW快充服務，包括：中壢服務區、西湖服務區（北上＆南下）、南投服務區、關廟服務區（北上＆南下）、草屯休息站等5處國道服務區，為全台電動車用戶解決里程焦慮。

國道EVOASIS充電站皆為360kW快充樁，具有隨插即充特色，電動車主只要在EVOASIS App綁定車輛與付款方式，插入充電樁即可充電，不用再另外打開App、掃描QR Code。另外，電動車主也能透過App查看每具充電樁的即時充電進度，可輕鬆預估等待時間，未來還能透過會員漫遊功能啟用所有國道服務區的充電樁，提供更便利的國道充電體驗。

▲EVOASIS即日起至9／17也推出優惠電價6.8元／度，並預計在今年底達到500支DC直流快充、1,000支AC交流慢充佈建，圖左為源點科技董事長陶百群、右為高公局局長趙興華。



除了國道服務區外，EVOASIS也在都會區建置360kW快充站，充電10分鐘可補充250公里續航力，並可一次滿足8-10台以上電動車同時充電；目前台北市信義、大安、內湖、松山、南港等60處公有停車場充電樁建設也進入尾聲，預計將增添300支AC慢充充電樁，預計今年底可達到500支DC直流快充、1,000支AC慢充網絡。

為慶祝國道7大充電站啟用，EVOASIS即日起至9／17也推出優惠電價每度6.8元，另外離峰時段也有每度電6.2元優惠。