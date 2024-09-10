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Gogoro年度盛事「快閃台北橋」報名開跑　無聲機車瀑布10／5再現

▲Gogoro「2024快閃台北橋 百Go夜行」報名開跑 。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro今年快閃台北橋活動報名開跑，將在10／5新北陽光運河球場舉行 。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Gogoro年度盛事「2024快閃台北橋 百GO夜行」將在10／5新北陽光運河球場旁舉行！今年將以萬聖節結合「螢光」主題，打造炫目的光影派對。活動至9月30日報名截止，3天即有超過600人登記，報名成功可現場領取報到禮、還有機會抽到AirPods、Dyson吹風直髮器、機車改裝精品等好禮。

▲Gogoro「2024快閃台北橋 百Go夜行」報名開跑 。（圖／翻攝自Gogoro）

▲活動將邀請9m88、旺福樂團、DJ Bubble等，並設有特色美食市集。

今年Gogoro 「2024快閃台北橋 百GO夜行」邀請9m88、旺福樂團、DJ Bubble、臺北戰神應援團團長Rina、臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders的蔓妮、甜心及Mika等將登台演出，現場也有特色美食市集、以及最經典的夜騎台北橋活動，不論是Gogoro車主、PBGN車主、GoShare粉絲或一般民眾都能免費入場。

Gogoro去年在疫情解封後，首次於夜間舉辦快閃台北橋活動，並結合美食、市集、音樂、節慶等元素，共吸引超過2,000位車友、民眾參加，並集結超過1,500輛電動機車夜騎台北橋，展現壯觀的寧靜機車瀑布。

▲Gogoro盛事「快閃台北橋」回來了！1500位騎士再現無聲瀑布奇景。（圖／記者張慶輝攝）

▲去年「快閃台北橋」在疫情解封後回歸，共有超過1,500位騎士再現無聲瀑布奇景。（圖／記者張慶輝攝）

2024「快閃台北橋 百 GO 夜行」
時間：2024/10/5（六）16:30 - 23:00
地點：新北陽光運河籃球場旁（新北市五股區疏洪一路與疏洪十路交叉口）
費用：免費入場（欲參加夜騎台北橋者，報名時需繳納活動保證金$300 元，將於活動當天報到後，由ACCUPASS系統退還款項。）
Dress Code：各種螢光元素
 

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