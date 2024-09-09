109萬！台灣「Nissan Leaf電動車」推限時優惠　一口氣降價30萬

▲台灣Nissan Leaf推限時優惠，9月底前入主享優惠價109萬，降幅高達30萬。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣Nissan（裕隆日產）繼去年11月下架Leaf輕旅版、採單一「長程勁化版」（139萬）販售後，近日官網也在9月推出限時優惠價109萬，降價幅度高達30萬元。

堪稱「長青電動車」的Nissan Leaf，繼先前調整車系編成後，此次裕隆也針對Leaf長程勁化版推出限時優惠，只要在9月底前完成領牌，即可享優惠價109萬元，相較原本139萬的售價足足降了30萬元。

▲Nissan Leaf長程勁化版採7吋數位儀表、8吋中控螢幕，電能架構為350V，並採CHAdeMO快充規格。



Nissan Leaf長程勁化版採單馬達前驅、62kWh鋰電池，具有最大馬力214匹／34.6公斤米扭力，最大續航力達463公里，電能架構為350V，快充接頭則是日本CHAdeMO規格。

Nissan Leaf長程勁化版全車6氣囊，配備7吋數位儀表、8吋中控螢幕、NIM智型科技，在優惠價下也使Leaf成為品牌最便宜電動車，與甫上市的電動休旅Ariya（168.9萬起）有不小差距。