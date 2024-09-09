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Skoda「大改款Kodiaq」7人座休旅試駕　內外觀提升、配備全面進化

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda第2代大改款Kodiaq升級幅度讓人驚艷，整體質感、配備都更全面。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台南報導

作為Skoda品牌主力休旅車款，全新第2代大改款「棕熊」Kodiaq即將在9／10登台上市。此次Kodiaq不僅外觀更精緻，向來被人詬病的內裝質感也明顯提升，同時也規劃1.5升TSI e-TEC輕油電、2.0升TSI渦輪雙動力，至於PHEV插電式油電則不會導入。

試駕車型：Kodiaq 1.5升TSI e-TEC（7人座）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲車尾的冰焰紋造型尾燈以雙C型設計為主，7人座休旅風阻係數僅0.282相當出色。

新一代Kodiaq換上品牌最新Modern Solid設計語彙，車長4,758mm、車寬1,864mm、車高1,658mm，軸距2,791mm，比現行款更長（61mm）、更窄（-18mm）、更低趴（-22mm）。車頭也升級Matrix LED 2.0智慧複眼頭燈組，單側頭燈從原本24顆單體提升至36顆，使照明亮度提升15%、廣度增50%，具有更佳的夜間照明效果。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲大改款Kodiaq較改款前更長、更窄也更低。

新Kodiaq也是品牌首款換上「晶鑽鍊燈組水箱護罩」的車款，該設計在水箱護罩內鑲嵌14顆發光單體，車頭識別度更高。另外，新Kodiaq也重新設計引擎蓋，現行款中央突起改為下凹，並具有明顯的鈑線，同時在歐盟禁止電鍍產品下，新Kodiaq的廠徽、車標皆採UDV霧鉻銀材質。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Kodiaq成為品牌率先採晶鑽鍊燈組水箱護罩，並在歐盟規範下，廠徽、車型銘牌改採UDV霧鉻銀材質。

車尾也換上冰焰紋造型尾燈，以雙C型設計為主，加上平滑的車頂線條、高肩線設計，使新Kodiaq的風阻係數達0.282Cd，與Fabia相差不多。

座艙更是此次改款重點，新Kodiaq提供酒棕色、黑色內裝2種選擇，並在車內採天鵝絨灰飾板，雖然同樣是硬質塑料，但在搭配酒棕色內裝後視覺效果更好。配備上也採10吋數位儀表、13吋中控螢幕及HUD抬頭顯示器，換上電子線傳排檔，讓中船處的置物空間更大、可放置多達4個寶特瓶；前方也有雙手機高速無線充電板，通風降溫的功能讓手機充電也不發燙。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Kodiaq提供酒棕色、黑色內裝2種選擇，雖然同樣是硬質塑料，但在搭配天鵝絨灰飾板、氛圍燈下質感更好。

新Kodiaq也設計智慧旋鈕，透過按壓、旋轉等實體操作，讓空調調整更就手，旋鈕雖然有些許間隙，但也透過鑽石切削提升質感；音響方面則換上CANTON音響系統，具有13支揚聲器、1支重低音音響，在標準容積下後行李箱達340L／845L（第3排傾倒）／2,035L（第2、3排傾倒），若是配置CANTON音響系統，則在7人座情況下自281公升起。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲智慧旋鈕讓空調操作更方便。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲音響改為CANTON音響，具有13支揚聲器、1支重低音音響。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲在重低音音響的關係下，配備CANTON音響系統的車款在7人座時，後行廂空間自281公升起。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲後座還可前後滑移、傾倒，方便第3排乘員進出。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲第3排適合嬌小身形或小朋友。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda不僅空間大，還有很多貼心設計，像新Kodiaq還有鋁合金的隔板，方便固定物品。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲隨車的拭鏡布也很方便清理指紋。

動力上，試駕車為1.5升TSI e-TEC車型，採1.5升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配DQ381 7速DSG雙離合自手排變速箱，具有150匹馬力／25.5公斤米扭力，除了有ACT+汽缸歇止功能外，該輕油電系統也是第2代mHEV 2.0系統，採BSG皮帶驅動啟動馬達發電機、水冷永磁同步馬達，發電效率提升8%、驅動力輸出提升10%。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲1.5升TSI e-TEC車型具有150匹馬力／25.5公斤米扭力，其中第2代48V輕油電系統驅動力輸出提升10%。

新Kodiaq開起來輕快順暢，在1.5升汽油渦輪與輕油電系統搭配下，對於1.7噸車重的7人座休旅也能輕鬆應對，尤其最明顯的內裝感受，都有更朝向豪華等級邁進，至於懸吊設定上也更加舒適，以符合5+2 7人座家庭休旅定位。

不過在新Kodiaq改為線傳排檔下，相較於傳統的PRND排序也有些不同，在倒車迴轉前需熟悉一下。此次Kodiaq也優化安全性，全車9氣囊，但原廠取消膝部氣囊、改採中央氣囊，據官方表示未來坐點高的車型（如休旅車）都將如此，而掀背、旅行車款則相反。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲雖然是1.5升動力，但踩踏輸出相當流暢，懸吊設定也更偏向舒適取向。

駕駛輔助系統上，新Kodia也更精進，Front Assis前方輔助系統新增閃避轉向輔助、新增後方行人自動煞車輔助功能、車側盲點偵測也從原本70公尺偵測距離增加至90公尺，都讓行車安全更全面。

以現行Kodiaq售價1.5升豪華菁英版150.8萬起、2.0升尊榮版（170.8萬）及Kodiaq RS（193.8萬）來看，此次大改款車型在配備升級、48V輕油電系統提升下，若漲幅能落在5萬元左右，仍是相當超值的歐系7人座進口休旅。

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq大改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kodiaq也優化駕駛著系統，並首搭中央氣囊，若正式售價小幅調漲，仍具有高C/P值。

▲Skoda Kodiaq簡易規配表。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kodiaq簡易規配表。（圖／翻攝自Skoda）

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