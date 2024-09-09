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「Skoda入門休旅」改款新車現身！1.0、1.5升雙動力今年印度上市

▲Skoda入門小將Kushaq現身測試！預計今年印度發表。（圖／翻攝自《Moter.es》）

▲Skoda入門小將Kushaq現身測試！預計今年印度發表。（圖／翻攝自《Moter.es》）

記者徐煜展／綜合報導

於2021年印度市場首發的Skoda Kushaq，近來在當地直擊到測試車身影，證實籌備小改款更新計劃，新Skoda Kushaq主打平價、親民的市場定位，小改款預計針對外觀進行微整，維持1.0、1.5升雙動力將在今年上市！

▲Skoda入門小將Kushaq現身測試！預計今年印度發表。（圖／翻攝自《Moter.es》）

▲Skoda Kushaq最早於2021年印度首發，時隔3年將推出首次的小改款。此為現行款。（圖／翻攝自Skoda）

Skoda Kushaq採集團的MQB-A0-IN平台打造，嚴格來說與台灣有在賣的Kamiq有緊密的血緣關係，新車現行款尺碼4,221x1,760x1,612mm、軸距為 2,651mm，主打平價入門休旅市場。

▲Skoda入門小將Kushaq現身測試！預計今年印度發表。（圖／翻攝自《Moter.es》）

▲Skoda入門小將Kushaq現身測試！預計今年印度發表。（圖／翻攝自《Moter.es》）

▲改款新車疑似取消現行款特徵的分離式燈組。

從測試車來看，新車著重於車頭進行修飾，頭燈面積看似放大不少，似乎取代現行款的上下分離式燈組，加上新設計的水箱護罩，新Skoda Kushaq透過整容動刀後，氣勢較先前來得更強，較無入門車常有的陽春感。

▲Skoda入門小將Kushaq現身測試！預計今年印度發表。（圖／翻攝自《Moter.es》）

▲小改款Kushaq動力預計維持不變，提供雙動力配置。

印度Kushaq共有2種動力編成，1.0升3缸渦輪引擎搭配6速手排（或可選配6速自排），最大馬力為115匹／17.8公斤米；1.5升4缸渦輪則搭配6速手排／DSG 7速雙離合自手排變速箱，最大馬力為150匹／25.5公斤米，並都採用前輪驅動設定。

台灣市場規劃上，今年原廠在6月推出小改款Skoda Kamiq，同樣也是採1.0、1.5升兩種渦輪配置，售價分別為102.8、108.8萬。

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