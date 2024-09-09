速霸陸「跨界旅行車」推黑化特仕版　問世30周年、跑格更鮮明

▲Subaru日本原廠為了慶祝Outback問世30年，特別推出Outback Black Selection特仕版。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）「跨界旅行車」Outback自問世後已30年，日本原廠為了紀念此特殊時刻，特別推出Outback Black Selection特仕版，特仕車具有內、外觀黑化風格，當地售價4,499,000日圓，折合新台幣約101.3萬。

Outback Black Selection特仕版是以日規Limited EX車型為基礎，並非是美規小改款後車型，除了主打的Crystal Black Silica黑色車色外，另外也提供Crystal White Pearl珍珠白、Ice Silver Metallic金屬銀與Magnetite Gray Metallic金屬灰選擇。配備上則採18吋黑色輪圈，並在水箱護罩、車頂架、下護板、霧燈飾框、後視鏡及車型銘牌處皆採黑化處理。

▲特仕版以日規Limited EX車型為基礎，並在車身多處採黑化處理。



座艙也採黑色內裝、搭配銀色縫線形成對比，並具有Nappa真皮通風加熱雙前座座椅，儀表台、車門內飾板處也採真皮包覆材質，提升豪華質感。

▲車內具有Nappa真皮通風加熱雙前座座椅、銀色縫線做搭配。



動力部分則維持不變，日規搭載1.8升水平對臥4缸渦輪引擎、Lineartronic CVT無段變速箱，具有最大馬力175匹／30.6公斤米扭力。新Outback Black Selection特仕版已在日本上市，售價4,499,000日圓（折合新台幣約101.3萬），另外還有售價較貴的Legacy Outback Active x Black EX等級，具有防水內裝材質，售價則是4,510,000 日元（折合新台幣約101.5萬）。

速霸陸最早使用「Outback」車名，是在1994年推出的Legacy Gran Outback跨界旅行車，後來也在1999年使Outback成為美規獨立車型，現行款則在2019年上市、並於2022年進行小改款。

▲Outback Black Selection特仕版已在日本上市，售價4,499,000日圓（折合新台幣約101.3萬）。