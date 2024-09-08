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福斯「平價性能房車Jetta GLI」北美開賣！228匹馬力合新台幣109萬

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 宣布甫 6 月亮相的 2025 Jetta GLI 車型正式在北美市場上市，全車系規劃 6 速手排或 7 速 DSG 雙離合器變速箱，起售價均為 33,940 美元起 (約合新台幣 109 萬元)。

▲2025 Jetta GLI 於北美上市，提供 6 速手排或 7 速 DSG 變速箱。

現行第七代 Volkswagen Jetta 發表時已經要回溯至 2018 年的底特律車展，而在所有人都預測即將面臨停產的命運後，Volkswagen 再次針對其推出中期改款車型，換上了嶄新的外觀設計與內裝配備。

在外觀部分，可以看到車頭換上品牌最新的設計特徵，導入新樣式的單格柵水箱罩設計，可惜底部飾條並未與 LED 日行燈形成貫穿式的燈組造型。頭燈部分整體輪廓更加犀利，日行燈則取消 C 字形改以橫向的設計取代。前保桿中央氣壩面積進一步放大，並透過網格狀造型點綴。GLI 車型不同之處在於水箱罩、氣壩、後視鏡蓋均採用黑色烤漆處理，同時水箱罩多出了 GLI 紅色徽飾，氣壩下方也多出紅色線條點綴。車尾部分則可以看到全新的後保險桿造型以及新型的燈組，並將車名置於正中央，而標準車型選用隱藏式排氣設計，GLI 車型則是以雙邊單出的尾管強調性能地位。

Jetta GLI 車型以雙邊單出尾管設計強調性能地位。

進入車內，整體中控台仍維持既有的輪廓，但細部上像是冷氣出風口、新型數位儀表、8 吋多媒體觸控螢幕以及雙區 Climatronic Touch 空調介面都是全新設計。IQ.DRIVE 駕駛輔助系統套件則是全車系標配，包括前方輔助系統、Touring Assis 輔助系統、Go & Stop 主動式巡航控制系統，此外還有車道輔助、緊急剎車輔助、後方交通警示和主動式盲點偵測等。

動力上，Jetta GLI 搭載 2.0 TSI 渦輪增壓四缸引擎，具備 228 匹最大馬力和 349 牛頓米的峰值扭力，並提供 6 速手排及 7 速雙離合器變速箱。而 GLI 也有相對標準版更優異的煞車卡鉗和電子限滑差速器，以及主動式阻尼懸吊和運動化排氣系統。

Jetta 車系可追溯至自 1979 年，最早是由 Golf 底盤所延伸推出的三廂四門房車，當時可視為 Golf 房車版。早期在北美市場獲得當地消費者認同後，原廠開始重新研製，對比 Golf 有著較寬大的車室空間，成為市場上熱賣的車種。不過隨著現代消費者需求不同，房車需求量已不像以往那麼大，使得 Jetta 不再是全球戰略性車款，而是轉化為限定市場特賣的車型，甚至在中國大陸市場化為獨立品牌，讓 Jetta 衣缽得以延續下去。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯JettaGLI性能房車汽車新車

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