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Honda註冊「CBR400R FOUR」商標！新4缸仿賽重機瞄準ZX-4RR

▲CBR400R Four 。（圖／翻攝自Motorcycle.com）

▲Honda向日本知識產權局申請CBR400R Four商標，有望推出400c.c.水冷4缸仿賽重機，將與川崎ZX-4RR成為競爭對手。（圖／翻攝自Motorcycle.com）

記者林鼎智／綜合報導

就在Kawasaki（川崎）推出Ninja ZX-4RR小排量4缸仿賽重機後，在全球市場熱銷下，近日也傳出Honda（本田）已在日本註冊「CBR400R Four」商標，雖然註冊商標不一定會量產，但這項消息已讓不少車迷開始期待。

據了解，Honda於8／27向日本知識產權局申請商標，該申請類目為「2輪、3輪汽車及其零件」，從商標名稱「CBR400R Four」來看，將有別於現行日本販售的CBR400R雙缸版本，採水冷直列4缸引擎，並且是有整流罩的仿賽重機，定位上就是與ZX-4RR打對台。

▲1983 CBR400F 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda最早推出的小排量4缸重機是1983 CBR400F 。（圖／翻攝自Honda）

Honda最早的4缸400c.c.車款是1983年推出的CBR400F，當時採空冷設計，並且具有REV系統，即後來VTEC技術的前身。倘若Honda真的量產CBR400R Four，將為小排量4缸重機市場帶來新血，甚至讓更多品牌帶來更多4缸機種。

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關鍵字：汽車Honda本田CBR400R Four商標CBR400F水冷VTEC小排量4缸

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