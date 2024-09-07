ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA悄悄「下修電動車產能」　明年僅40萬輛、上市時程推遲

▲TOYOTA、Lexus 。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲繼7月釋出電動車計畫後，近日TOYOTA也悄悄下修電動車產量達-33%，預估明年電動車量產僅40萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

記者林鼎智／綜合報導

雖然TOYOTA（豐田）不久前才宣布一系列電動車計畫，但最近日媒指出，在全球電動車市場趨緩下，TOYOTA悄悄下修原訂的電動車產量，明年量產調整為40萬輛電動車、2026年則是100萬輛，相較先前公布的數字足足下修-33%。

據日媒報導，TOYOTA 7月時宣布將在2030年提供30款TOYOTA、Lexus新電動車，並且達到年產量350萬輛的規模。不過最近原廠則悄悄下修，從原本2026年訂定的150萬輛縮減至100萬輛，至於新車上市時程也可能有所推遲。

▲TOYOTA、Lexus 。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲在電動車市場降溫下，除了TOYOTA放慢腳步外，像是Volvo、福特也有調整。

TOYOTA去年在全球共賣出10萬輛電動車，不過隨著近期電動車銷售下滑，明年僅預估量產40萬輛，對於電動車的前景更為保守，相反的Hybrid油電混合動力車款則逆勢成長，尤其在美國市場的銷量最為明顯。

除了TOYOTA外，不少品牌也放緩電動車發展腳步，Volvo最近才宣佈放棄2030年全電動車品牌的目標，同時福特也取消電動7人座休旅的量產、並將下一代F-150 Lightning電動皮卡車延後至2027年上市。

►8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

►9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動車TOYOTA豐田bZ3bZ4x產量市場需求下修Lexus

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

Honda註冊「CBR400R FOUR」商標！新4缸仿賽重機瞄準ZX-4RR

Honda註冊「CBR400R FOUR」商標！新4缸仿賽重機瞄準ZX-4RR

最新文章

Honda註冊CBR400R FOUR商標2024-09-07

TOYOTA悄悄「下修電動車產能」2024-09-07

【周焦點】速霸陸大降價、CR-V百萬有找2024-09-07

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相2024-09-07

Land Rover「經典越野老車重生」2024-09-07

賓士「超跑概念車」空運登台展演2024-09-06

Nissan第3款跑車Silvia將復活2024-09-06

福斯Scout電動越野車品牌推新車2024-09-06

「都會電動3輪車」Lean3明年上市2024-09-06

Volvo ES90電動房車明年3月登場2024-09-06

熱門文章

「都會電動3輪車」Lean3明年上市2024-09-06

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相2024-09-07

Land Rover「經典越野老車重生」2024-09-07

特斯拉將推新「6人座電動休旅」2024-09-05

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光2024-09-03

新一代「三菱7人座休旅」首度現身2024-09-05

【周焦點】速霸陸大降價、CR-V百萬有找2024-09-07

「MG全新固態電池」明年推出2024-09-05

Honda入門7人座MPV候車10個月2024-09-04

台灣「Volvo入門休旅」全新命名曝光2024-09-04

相關新聞

【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

美國經濟疲軟「恐慌又來」！投資專家：出現大幅波動拋售不意外

美國經濟疲軟「恐慌又來」！投資專家：出現大幅波動拋售不意外

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相！5分鐘充飽可跑500公里

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相！5分鐘充飽可跑500公里

Land Rover「經典越野老車重生」！高度客製化要價新台幣799萬起

Land Rover「經典越野老車重生」！高度客製化要價新台幣799萬起

賓士「超跑概念車」9／14空運登台！鷗翼車門、太空座艙超吸睛

賓士「超跑概念車」9／14空運登台！鷗翼車門、太空座艙超吸睛

讀者迴響

熱門文章

台日合作「都會電動3輪車」明年上市！30萬內遮風擋雨還有冷氣

台日合作「都會電動3輪車」明年上市！30萬內遮風擋雨還有冷氣

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相！5分鐘充飽可跑500公里

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相！5分鐘充飽可跑500公里

Land Rover「經典越野老車重生」！高度客製化要價新台幣799萬起

Land Rover「經典越野老車重生」！高度客製化要價新台幣799萬起

特斯拉將推新「6人座電動休旅」！原廠最新回應曝光　新Model Y再等等

特斯拉將推新「6人座電動休旅」！原廠最新回應曝光　新Model Y再等等

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

新一代「三菱7人座休旅」首度現身！等了10年大改款　比Outlander更霸氣

新一代「三菱7人座休旅」首度現身！等了10年大改款　比Outlander更霸氣

【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

「MG全新固態電池」明年推出！全新S5休旅第3款電動車今年打頭陣

「MG全新固態電池」明年推出！全新S5休旅第3款電動車今年打頭陣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366