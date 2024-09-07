TOYOTA悄悄「下修電動車產能」　明年僅40萬輛、上市時程推遲

▲繼7月釋出電動車計畫後，近日TOYOTA也悄悄下修電動車產量達-33%，預估明年電動車量產僅40萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）



記者林鼎智／綜合報導

雖然TOYOTA（豐田）不久前才宣布一系列電動車計畫，但最近日媒指出，在全球電動車市場趨緩下，TOYOTA悄悄下修原訂的電動車產量，明年量產調整為40萬輛電動車、2026年則是100萬輛，相較先前公布的數字足足下修-33%。

據日媒報導，TOYOTA 7月時宣布將在2030年提供30款TOYOTA、Lexus新電動車，並且達到年產量350萬輛的規模。不過最近原廠則悄悄下修，從原本2026年訂定的150萬輛縮減至100萬輛，至於新車上市時程也可能有所推遲。

▲在電動車市場降溫下，除了TOYOTA放慢腳步外，像是Volvo、福特也有調整。



TOYOTA去年在全球共賣出10萬輛電動車，不過隨著近期電動車銷售下滑，明年僅預估量產40萬輛，對於電動車的前景更為保守，相反的Hybrid油電混合動力車款則逆勢成長，尤其在美國市場的銷量最為明顯。

除了TOYOTA外，不少品牌也放緩電動車發展腳步，Volvo最近才宣佈放棄2030年全電動車品牌的目標，同時福特也取消電動7人座休旅的量產、並將下一代F-150 Lightning電動皮卡車延後至2027年上市。